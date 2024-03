La cebolla hace llorar a los bolsillos

Como ya se volvió tradición, nos reportan que la cuesta de enero se extendió a febrero y alcanzará a la primavera. De todos los productos y servicios que el Inegi vigila en el país, nos hacen ver que la cebolla fue, por mucho, la que hizo el mayor agujero en los bolsillos, cuyo precio se disparó 177% el mes pasado y se trata del mayor incremento en 14 años. Tan sólo en la capital mexicana, el kilo se triplicó de 25 a 62 pesos en el último año, según el instituto que preside Graciela Márquez. Detrás del aumento, nos comentan productores, se encuentran los altos costos del gas y otros insumos, así como el mal clima y una demanda sostenida del alimento. Nos dicen que la expectativa para los siguientes meses parece desalentadora, ya que, en el mejor de los casos, se cultivará el mismo volumen de cebolla que en 2023, insuficiente para satisfacer el consumo de los mexicanos.

Sequía bursátil terminará en 2025

Nos platican que Fibra Uno (Funo) dio a conocer ayer que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sigue sin aprobar el criterio de confirmación para la colocación en el mercado bursátil de sus activos industriales mediante la nueva Fibra Next. Nos informan que, de momento, la compañía que dirige Gonzalo Robina no tiene visibilidad sobre cuándo podría ocurrir tal colocación en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). De hecho, nos explican que, aunque Funo seguirá buscando llevarla a cabo lo más pronto posible, el trámite puede concluir hasta después del cambio de gobierno en México. Fibra Next pretendía recaudar hasta mil 250 millones de dólares en su lanzamiento, que estaba previsto a finales de noviembre pasado. No obstante, ahora todo apunta a que la sequía de colocaciones iniciales en la plaza financiera, que comenzó hace más de seis años, se prolongará hasta 2025.

México descuida su política de comercio exterior

Con la alta probabilidad de que Donald Trump sea elegido otra vez presidente de Estados Unidos, nos cuentan que en Canadá ya se forma un grupo de enlace y apoyo a través del Congreso estadounidense y los representantes comerciales para apoyar y defender a la nación que lidera Justin Trudeau, ante posibles ajustes encaminados al proteccionismo como aranceles, tarifas y de cara a la próxima renegociación del T-MEC que se llevará a cabo en 2026. Nos hacen notar que en Europa se conforman un grupo similar, pues es conocido que Emmanuel Macron, presidente de Francia, no se lleva bien con el republicano. A pesar de esto, nos dicen que el gobierno mexicano se ha quedado de brazos cruzados, ya que continúa sin formar un grupo similar o un plan para defender los intereses de su comercio exterior durante el próximo sexenio.