Ken Salazar aprende de López Obrador

Nos recuerdan que las buenas amistades dejan huella en las personas. Aunque la relación de momento se encuentra en pausa, nos platican que el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, aprendió de su amigo el presidente Andrés Manuel López Obrador a llevar a cabo consultas a mano alzada, como ocurrió el pasado domingo sobre la reforma judicial. Durante su participación en la tercera convención binacional de la American Society of Mexico, nos dicen, el diplomático pidió a los asistentes levantar la mano para votar si querían que su discurso fuera en español o inglés. La mayoría pidió que en español y se hizo la voluntad de la mayoría, salvo que también sea plan con maña.

Van por un tecnócrata en la CNBV

Ahora que se confirmó la aprobación de las reglas secundarias de la reforma a la Ley del Mercado de Valores en la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), nos informan que ya se están preparando los cambios para el nuevo regulador en sustitución de Jesús de la Fuente y que es de todas las confianzas de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Nos cuentan que no hay que perder de vista a Alfredo Federico Navarrete Martínez, actual titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda, no sólo por ser hijo de Ifigenia Martínez, sino porque se trata de un economista del ITAM con maestría y doctorado por la Universidad de Columbia en Nueva York, con especialización en macroeconomía, finanzas internacionales y economía matemática. Ha trabajado en la Sociedad Hipotecaria Federal, en Banobras y como tesorero en Nacional Financiera, por lo que credenciales no le faltan.

Viene una triste Navidad para el turismo

Ayer los empresarios mexicanos lanzaron alertas por el debilitamiento del turismo debido a la poca promoción, la mala imagen causada por la inseguridad, la competencia internacional y la falta de aviones ante el reajuste en rutas de Volaris y Viva Aerobus. El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), que preside Braulio Arsuaga, anticipa que la temporada invernal, que comprende la Navidad y Año Nuevo, no será tan buena si prevalecen los factores anteriores. Tampoco se puede dejar de lado que la economía de Estados Unidos, el principal emisor de turismo extranjero, está perdiendo fuerza. Nos hacen ver que el tráfico aéreo internacional disminuyó 3.7% en julio y fue el peor arranque de verano desde 2021. Le esperan varios pendientes a la futura secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Mora.