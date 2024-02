Febrero, el mes de la prima

Nos hacer notar que febrero no sólo es el mes del amor y la amistad, sino también de la prima, pero no de parentesco, al menos para los patrones, porque si fuera por ellos no quisieran que se les acercara. Nos cuentan que representa el inicio de la carga laboral que habrán de enfrentar. Durante febrero, nos explican, las empresas están obligadas ante el IMSS que dirige, Zoe Robledo, a entregar la Determinación Anual de la Prima de Seguro de Riesgos de Trabajo derivada de la revisión de la siniestralidad. Con ello, nos platican, podrán ver si aumentó o disminuyó el número de trabajadores expuestos a mayor peligro, así como el costo por días subsidiados por incapacidad temporal o defunciones tras la pandemia. El Seguro Social promete que el trámite en línea es más fácil, rápido y seguro. Ya veremos.

En EU apoyan alianza Delta-Aeroméxico

Nos dicen que la Cámara Americana de Comercio, de John Drake, respaldó la petición de Delta y Aeromexico de una extensión de cuatro semanas para emitir sus comentarios ante el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés), previo a que la autoridad emita una resolución final sobre la inmunidad antimonopolio requerida para que continue la alianza entre las dos aerolíneas, porque consideran que, de no renovarse la inmunidad, habrá un impacto significativo en el tráfico de pasajeros entre México y la Unión Americana, ya que tendría que concluir la alianza, cuyo caso amerita un tiempo adicional para emitir sus comentarios frente al DOT. En una carta enviada al departamento estadounidense, nos cuentan que la Cámara Americana de Comercio destacó que entre ambos países se realizan más de 700 vuelos diarios y las dos compañías planeaban elevar sus operaciones este año.

Grupo México complementa su propuesta para trenes de pasajeros

Nos hacen ver que Grupo México dio a conocer documentación extra para complementar su propuesta de trenes de pasajeros, pues resulta que únicamente Kansas-Canadian había presentado una propuesta formal y decente dentro de las siete rutas que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere para su nuevo sistema de transporte. Con esto, nos comentan, apenas habrá dos ofertas formales, por lo que las opciones para las Fuerzas Armadas se abren y es más probable que los militares retomen el sistema mediante más subsidios. Sin embargo, nos dicen que el problema es que si las dos ferroviarias especializadas en el servicio de carga con mayor conocimiento del sector no ven rentabilidad, quiere decir que el negocio no será factible y sólo serviría para cumplir otro capricho.