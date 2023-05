¿Falta de interés de México en comercio exterior?

Nos dicen que desde hace tiempo el gobierno mexicano demostró que ya no le interesa participar en organizaciones multilaterales de comercio, optando incluso por hacer pausas comerciales con algunos socios, como lo hizo con Perú hace unos días, aunque nadie sabe realmente qué significa eso. Nos recuerdan que para terminar con un tratado se debe avisar formalmente seis meses antes. Además, desde diciembre de 2022 salió el embajador de México en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y no se ha designado a nadie. Lo mismo ocurre con la oficina de la Secretaría de Economía en Washington. Otro ejemplo es que en la reunión que el gobierno de Estados Unidos organizó en Detroit con ministros del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que encabezó la representante comercial estadounidense Katherine Tai, y a la cual asistió la ministra de Canadá, Mary Ng, no estuvo presente la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, y en su lugar viajó el subsecretario de Comercio Exterior, Alejandro Encinas Nájera.

Debaten por migración y remesas

En medio de la mayor crisis de migrantes en la región, nos dicen que el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), que tiene como presidente ejecutivo al colombiano Sergio Díaz-Granados, llevará a cabo su 26 Conferencia Anual este 1 y 2 de junio en Estados Unidos, en la ciudad de Washington, D.C. Nos cuentan que de entre los siete temas que abordarán 25 panelistas invitados para analizar los desafíos que enfrenta la región en un escenario global, sólo uno tendrá que ver con la migración, en el que sin duda saldrá a relucir el asunto de las remesas centroamericanas. También se aprovechará para hablar del financiamiento para el cambio climático, y si América Latina está preparada para otra pandemia, así como el empoderamiento de mujeres y el fomento a una economía digital equitativa. Entre los panelistas figuran Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, y Rebecca Bill Chávez, presidenta de Diálogo Interamericano.

Tienden la mano a sobrecargos

Nos cuentan que varios sobrecargos de Volaris están planeando hacer un paro de labores el próximo 2 de junio para protestar contra sus condiciones laborales. Entre otros aspectos, nos dicen que los obligan a comprar cinco obsequios con sus recursos para ser repartidos entre los pasajeros, pero además acusan varios despidos en la base de operaciones en Tijuana. La aerolínea que dirige Enrique Beltranena cita a los sobrecargos, los liquida, los hace firmar su renuncia y les entrega su carta de recomendación, pero sin decirles por qué los separan de la empresa. Ante esta situación, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México, que encabeza Ada Salazar, está dispuesta a darles asesoría legal, ya que los trabajadores no tienen facultad de activar una huelga, sino un paro. También nos cuentan que, en Ciudad de México, la aerolínea también está liquidando sobrecargos de manera injustificada.