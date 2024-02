En Pemex, a fuerzas, ni los zapatos

Nos cuentan que al interior de Pemex hay desconcierto ante versiones de que el sindicato apoyará la continuidad de la Cuarta Transformación. Nos comparten que eso de que se respaldará al partido en el poder no es 100% seguro y, en realidad, en las elecciones de junio ningún bando tiene garantizados los 500 mil votos de trabajadores, jubilados y sus familias. Nos hacen ver que, por un lado, los rezagos en el pago de los salarios de algunos petroleros inspiran más bien un sentimiento de descontento en cuanto al entorno político nacional. Ante ese escenario, los candidatos de Morena y de la oposición no emocionan mucho, nos dicen. Así, en la realidad Pemex no es garantía para nadie.

Van a votación en Audi

Nos cuentan que, pese a que el pasado fin de semana Audi México, de Tarek Mashhour, logró un convenio preliminar con el Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi México (Sitaudi) sobre el contrato laboral para 2024, con un aumento de 7% global (5% directo al salario y 2% en prestaciones), la planta en San José Chiapa, Puebla, sigue en huelga. Será el próximo viernes cuando el acuerdo preliminar sea votado entre los más de 4 mil trabajadores. Esta semana se estarán haciendo los procesos de ley, logística e impresión de boletas para la votación. Si los trabajadores rechazan el acuerdo preliminar, la huelga seguirá. El sindicato sostiene que su pretensión es un incremento de 10% directo al salario y 5% en prestaciones.

BCE: blindaje ante billetes falsos

Nos dicen que ningún país se salva del delito de la producción de billetes apócrifos, pero no cualquiera tiene un laboratorio antifalsificación. Nos cuentan que algo que le gusta presumir a Christine Lagarde a quienes la visitan en el Banco Central Europeo (BCE) con sede en Frankfurt, Alemania, es precisamente la labor microscópica para detectar piezas falsas, pues a pesar de que el euro tiene apenas 22 años circulando, cerca de 460 mil billetes han sido imitados por la delincuencia en el último año. Este laboratorio tiene sofisticadas máquinas con visión 3D, balanzas de precisión y lectores para analizar elementos de seguridad, así como un equipo que está al día sobre las últimas técnicas utilizadas por los falsificadores.