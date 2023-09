El último de Ramírez de la O

Nos dicen que ya está todo listo para que, hoy por la tarde, Rogelio Ramírez de la O entregue a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2024. Nos recuerdan que será el último que entregará en el sexenio y el tercero en su calidad de responsable de las finanzas públicas, desde que fue nombrado secretario de Hacienda en junio de 2021, cuando lo designó el presidente Andrés Manuel López Obrador, en sustitución de Arturo Herrera. Nos adelantan que el doctor Ramírez de la O está de buen ánimo, porque es el último paquete que defenderá ante el Congreso de la Unión, en donde se prevé que se ponga bueno el jaloneo por los pocos recursos que hay para repartir. Para eso cuenta con su mano derecha, el subsecretario del ramo, Gabriel Yorio, para la parte de ingresos y marco macroeconómico, y con el subsecretario de Egresos, Juan Pablo de Botton, para la del gasto.

Presencia mínima en el G20

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador sí salió del país para ir al 50 aniversario del golpe de Estado contra el presidente chileno Salvador Allende, a lo que no irá es a la reunión de Líderes del Grupo de los 20 (G20) en Jaipur, India, que se realizará el 9 y 10 de septiembre. En su representación acudirá la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, quien debió viajar el 24 y 25 de agosto a la reunión de ministros de comercio e inversiones del G20, pero no lo hizo, y se perdió la oportunidad de platicar con sus homólogas, la canadiense Mary Ng, y la estadounidense Katherine Tai. Lo que nos dicen es que, acudan o no representantes de México al G20, las decisiones tomadas se tienen que acatar por parte de las autoridades nacionales.

Ricitos de Oro llega a España

Nos cuentan que el emblemático shampoo Ricitos de Oro de Grupo Grisi ya está disponible en el mercado español, en tres cadenas comerciales (Grupo El Corte Inglés, Carrefour y Eroski), sumando casi 500 puntos de venta. La empresa que dirige Alejandro Grisi ha desarrollado un plan de expansión con el que quiere cubrir 70% del mercado español en los próximos tres años. En México, este shampoo para niños tiene 52% del mercado y se comercializa en 15 países, entre ellos Estados Unidos. Esta no es la primera vez que Grupo Grisi lleva un producto a España, nos recuerdan, pues desde 1994 comercializa productos formulados con aloe vera en farmacias y parafarmacias a través del distribuidor Biosalud y Ecología.