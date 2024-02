El SAT reparte felicitaciones

Nos cuentan que las empresas tempraneras que presentaron anticipadamente su declaración anual de impuestos del ejercicio fiscal 2023, se han llevado una agradable sorpresa. Nos dicen que aquellas que entregaron su declaración entre enero y febrero están recibiendo una carta de felicitación del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de Antonio Martínez Dagnino. Con ello, nos hacen ver que el fisco ya aplica la inteligencia artificial, pues al recibir la declaración de impuestos se puede clasificar a un contribuyente entre los cumplidores. Aunque no quiere decir que esté correcta la información para el pago de impuestos, con la entrega se puede analizar perfectamente el comportamiento de quienes no dejaron para el último esta obligación, cuyo plazo para cumplir vence a finales de marzo.

Tren Insurgente, hasta 2025

Como suele ocurrir con obras de infraestructura pública, el Tren México-Toluca, al que se denominó como El Insurgente, presenta un nuevo retraso. Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Obras del Gobierno de la Ciudad de México, anticipó que la obra civil de este proyecto quedará lista al concluir esta administración capitalina, es decir el próximo 4 de octubre. Con ello, podrán iniciar las pruebas operativas que, como mínimo, se desarrollarán en un plazo de tres meses, y con ello el tren que va hasta Observatorio entrará en operación en 2025, siempre y cuando no haya más retrasos. Con la última actualización, su construcción tomará una década. Sin embargo, nos dicen que esto no es impedimento y, dentro de la lista de obras inconclusas por inaugurar, también está este ferrocarril de carga.

¿De qué tamaño es el robo a camiones?

El robo de camiones ensombrece el panorama de inseguridad en el país y arroja números impactantes, pero varían según la fuente, nos dicen. Hace unos días, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), de Norma Alicia Rosas, dio a conocer que en 2023 se robaron 11 mil 482 unidades, sobre todo tractocamiones, semirremolques y vehículos tipo pick up, cifra que sólo incluye las unidades aseguradas en México. En tanto, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer que los delitos contra transportistas de carga del fuero común y federal totalizaron 13 mil 848 casos. Sin embargo, nos explican que también se debe considerar la cifra negra que los transportistas dicen que no se puede contabilizar, de quienes no denuncian y asumen la pérdida en silencio.