El nuevo aeropuerto fantasma

Nos platican que las vacaciones de Semana Santa pasaron de noche en el aeropuerto Barrancas del Cobre, cuyas puertas abrieron oficialmente el 31 de enero pasado. A tres kilómetros del Pueblo Mágico de Creel, nos dicen que la terminal perdió más de la mitad de sus pasajeros de un instante a otro, pasando de 363 a 137 almas de febrero a marzo. De los 63 aeropuertos mexicanos que recibieron gente, la central chihuahuense estuvo a punto de caer al último lugar de la lista, colocándose sólo detrás de El Tajín, en Poza Rica, según la Agencia Federal de Aviación Civil, de Miguel Enrique Vallín Osuna. Nos comentan que ya ni los taxis aéreos y aeronaves privadas pequeñas están utilizando el segundo aeropuerto con mayor altura del país y ahora también el segundo más solitario.

¿Mantenimiento o hackeo?

Nos reportan que más de uno notó que el miércoles se cayó el portal de la Secretaría de Hacienda. Durante el Día del Trabajo, nos cuentan, algunos analistas dedicados quisieron adelantar parte de sus reportes del siguiente día, uno de ellos, el recién salidito del horno sobre las finanzas públicas del primer trimestre de 2024, pero la página de internet de la dependencia que dirige Rogelio Ramírez de la O no estaba disponible para consultar los resultados del déficit, los ingresos y el gasto público. Al parecer los de Hacienda escogieron también ese día para darle mantenimiento a su sitio web, pero no avisaron, por lo que hubo quién pensó que los malosos que no descansan en días inhábiles hackearon el portal.

Sin actualizar costo de Dos Bocas

Nos hacen notar que el Consejo de Administración de Pemex sigue haciendo todo lo posible para no dar a conocer el costo de la refinería en Dos Bocas. Llegó a tal grado, nos explican, que al presentar su reporte anual de 2023 ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) dio una cifra de 16 mil 800 millones de dólares, la misma de 2022. La petrolera que dirige Octavio Romero Oropeza argumenta que se trata del presupuesto autorizado actualmente por Pemex que, por cierto, nos dicen que tiene fecha de agosto de 2022. Personas que conocen la situación y pidieron el anonimato nos informan que, desde entonces, se han inyectado al menos otros 2 mil millones de dólares y la derrama todavía no termina.