El dragón chino doblega los precios

Nos platican que el bolsillo de los mexicanos comenzó a beneficiarse de la guerra de precios que provocaron las automotrices chinas. El Inegi, que preside Graciela Márquez, reporta que los coches en el país se abarataron 0.2% durante la primera mitad de junio y cumplieron dos meses seguidos a la baja, algo que no ocurría desde hace una década. En el caso particular de las unidades eléctricas, nos explican, la reducción de los costos de las baterías en el último año ayudará a las marcas chinas a seguir ofreciendo precios atractivos en el mercado nacional. La mala noticia para el gigante asiático, nos hacen ver, es que Estados Unidos puede aplicar un nuevo arancel para que las compañías que reciben subsidios de Beijing no utilicen a México como trampolín para enviar vehículos o cualquier otro producto a su territorio.

Finanzas desde primaria, ¿ahora sí?

Entre los hallazgos de la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera (ENSAFI) llamó la atención que se pretenda, otra vez, incluir contenidos de finanzas personales a partir de la educación básica, materia que lleva pendiente desde hace sexenios. En la Secretaría de Hacienda, de Rogelio Ramírez de la O, ya se reconoció la falta de contenidos de este tipo en los actuales libros de texto. Nos aseguran que ahora sí estarán presentes en la próxima edición de los ejemplares, ya que gran parte de los preocupantes resultados de la ENSAFI siguen teniendo su origen en carencias elementales sobre ahorro, crédito y manejo de deudas, temas que urge que empiecen a ser considerados en las aulas, pero no solamente en educación básica, sino también a nivel superior, cuando el manejo del dinero se convierte en un reto para millones de jóvenes que se incorporan a la vida laboral.