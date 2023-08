Efecto tango, ¿otra vez?

Nos dicen que, si bien Javier Milei ya era bien conocido como diputado por sus particulares ideas sobre cómo acabar con la inflación y la crisis en Argentina, los mercados no le dieron el voto de confianza al economista de 52 años que ganó las elecciones primarias a la presidencia. Nos cuentan que la inesperada aceptación popular del candidato de La Libertad Avanza hizo recordar a muchos argentinos lo que vivieron con el llamado “efecto tango” en 2001, cuando el país sudamericano cayó en una profunda crisis por la devaluación de su moneda. De ahí que, antes de que ese episodio se volviera a vivir, nos cuentan que Kristalina Georgieva se apuró a desactivar la especulación y sacó una declaración del Fondo Monetario Internacional, ratificando el acuerdo para evitar que el país caiga en default.

Apagones en la península de Yucatán

Cómo estarán las cosas en la península de Yucatán que, a la fecha, sigue habiendo apagones. Ya hasta amarraron a un trabajador de la CFE por las molestias de hace unos días. Pero las versiones locales apuntan a que se dejó amarrar, pues no tenía las herramientas necesarias para reparar el daño que generó un apagón más. De esto se enteró la CFE, de Manuel Bartlett, y los reportes que nos llegaron apuntan a que lo suspendieron de forma indefinida. Es un reflejo de dos cosas: la primera es la situación que durante lustros ha enfrentado la región, con intermitencias eléctricas que no se han podido solucionar, y dos, que la CFE nada más no tolera la crítica y la exigencia. La situación va a ser más apremiante con la puesta en marcha del Tren Maya, nos comentan, porque no hay que olvidar que será eléctrico.

Impulsan la formación de pilotos

Volaris, de Enrique Beltranena, ya seleccionó a la segunda generación de su programa de becas para quienes buscan convertirse en pilotos. Nos dicen que en total se otorgaron 30 becas, 14 a mujeres. La primera generación de becarios ingresó en mayo de 2022 y se seleccionó a 24 personas, seis de ellas hijos de pilotos, ya que este beneficio es extensivo a las familias. El monto promedio destinado a cada becario es de 1.2 millones de pesos y considera adiestramiento, viáticos, hospedaje y póliza de seguro por los 18 meses de capacitación. El programa de becas se sostiene entre Volaris y el Sindicato de Trabajadores de la Industria Aeronáutica (STIA). Nos dicen que el programa también es una estrategia de Volaris para prepararse al arribo de 143 aviones nuevos en los próximos años.