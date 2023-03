Desdeñan horarios de Aeromar

Ante la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), nos cuentan que los horarios (slots) que dejó Aeromar al quebrar a mediados de febrero, se están asignando a las aerolíneas que de inmediato quieran cubrir las rutas disponibles y no bajo el criterio tradicional de que la compañía con más tiempo en el aeropuerto tiene el privilegio de elegirlas. Sin embargo, nos dicen que, ni así, hay interés de Volaris, Viva Aerobus o Magnicharters por viajar a destinos como Piedras Negras, ya que no son rutas rentables. La realidad es que las aerolíneas siguen compitiendo por rutas altamente demandadas y productivas como CDMX-Cancún o CDMX-Guadalajara. Nos comentan que los expertos en asignación de horarios en el AICM son gente capacitada en Estados Unidos e Irlanda, pero cuando no hay interés de las aerolíneas por ciertas rutas, ni cómo convencerlas.

Entre broma y broma el SAT se asoma

Nos cuentan que muy ingeniosos se vieron los del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, que preside Noé Coronado González, a propósito de la temporada de declaración anual de impuestos 2022. En medio de las solicitudes del gremio de la contaduría pública organizada para que el fisco otorgue una prórroga a los contribuyentes a fin de presentar la declaración y pago correspondiente de impuestos, nos reportan que la organización tapatía está difundiendo una especie de publicidad que ilustra cómo cada año los causantes están esperanzados a que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) les perdone la vida, utilizando a los personajes de los Simpson con Homero al frente viendo su reloj y pensando: “Aquí esperando a los extraterrestres, para ver si me libro de presentar la declaración anual”.

Bancos, fuera de los programas sociales

Nos hacen ver que cada vez son más los bancos que están quedando fuera de la dispersión de los programas sociales del gobierno, ante un mayor impulso que se le busca dar al Banco del Bienestar, de Víctor Manuel Lamoyi, principalmente en la entrega de pensiones a adultos mayores. Nos recuerdan que si bien los bancos ya preveían este desplazamiento, se advierte que Banco del Bienestar enfrenta serias complicaciones para el cambio de tarjetas, pero también los beneficiarios tendrán que hacer filas innecesarias y otras operaciones que ya se habían evitado con la banca privada. Nos advierten que si bien la banca de desarrollo amplió la red de sucursales para repartir este tipo de programas, dejar de lado a la banca comercial complicará una forma eficiente de operación, pero, bajo el argumento de que servían de negocio, se prevé que gradualmente todos los bancos quedarán fuera de la entrega de recursos públicos.