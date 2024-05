Con Oriol, la BMV pierde la batalla contra la inflación

Con Oriol, la BMV pierde batalla contra la inflación

Tras más de nueve años en el cargo, nos platican que la salida de José-Oriol Bosch de la dirección general de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) está más allá de un simple “fin de ciclo”. Con la sequía de colocaciones que prevalece en el mercado nacional desde noviembre de 2017, nos dicen que Oriol Bosh se quedó sin apoyo de la BMV, al borde de llevarlo a tomar la decisión de renunciar. Nos recuerdan que enfrentó varias batallas, como la pandemia, la salida de empresas listadas y el arribo de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), que complicó aún más la operación accionaria. Sin embargo, la peor batalla fue contra el enemigo público número uno de la economía: la inflación. Bajo el mando de Oriol, nos explican, el principal indicador de la BMV sumó un rendimiento nominal de 31.6% frente a una inflación acumulada de 54.1%. De momento no se ve la luz al final del túnel, ya que las leyes secundarias de los cambios a las bolsas de valores siguen atoradas en la Secretaría de Hacienda. Por lo visto, la sequía bursátil se extenderá al próximo sexenio.

Economistas desempleados

¿Por qué hay tanto desempleo de economistas? Preguntó un joven estudiante de la carrera en la UNAM, a lo que el director general de Política y Proyectos de Productividad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rodrigo Parral, respondió: “No sabemos vendernos, nos confunden con un contador, mucha gente no sabe lo que hacemos, no nos contratan porque no saben la ventaja de tener un economista”. Esa fue la explicación que dio ayer en la Cátedra SHCP que organiza la Facultad de Economía. Nos cuentan que mencionó que existe el estigma de que estudiar ciencia, tecnología o matemáticas quiere decir que son “nerds”. Parral también negó que la inteligencia artificial sea “un robot asesino” en el mercado laboral, sino al contrario, es un campo de acción muy prometedor para los profesionistas que analizan e interpretan la información económica.

Deforestación inquieta a editoriales

Uno de los sectores afectados por la deforestación y los incendios en México es la industria editorial. Nos dicen que Penguin Random House Grupo Editorial México, que dirige Roberto Banchik, está implementando acciones para cuidar su recurso base: el papel. Desde hace tres años, 96% del papel que ocupa la editorial a escala mundial proviene de fábricas certificadas y 80% de sus operaciones se abastecen de electricidad renovable. En México eliminó la venta de libros envueltos en plástico de un solo uso, entre 2021 y 2023 recicló 569 toneladas de papel y cartón, y está sustituyendo las tarimas de madera por unas de plástico sostenible, proyecto que se completará en 2031 y preservará 140 mil árboles. Además, la editorial dona residuos para ser reciclados en hojas de papel que posteriormente se usan en procesos de la UNAM.