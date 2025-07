Clima le juega en contra a Trump

Como bumerang, algunas medidas se le están revirtiendo al gobierno de Estados Unidos, pero no por karma sino simplemente por el cambio climático, algo en lo que no cree su mandatario. Nos dicen que estratégicamente Donald Trump anunció en abril que impondría aranceles a los jitomates mexicanos a partir de julio, es decir, justo cuando está al máximo la cosecha en California, creyendo que la podría reemplazar con la producción nacional. Debido a que el clima ya no es el mismo de hace una década —pues hay retrasos—, nos cuentan que los precios del alimento americano están por las nubes. Mismo caso con la uva que viene de Sonora, porque cuando llega julio la dejan de vender para darle prioridad a la californiana, pero nos reportan que en los supermercados estadounidenses todavía venden la fruta mexicana.

Más vale prevenir que lavar ajeno

Con la entrada en vigor de la reforma a la ley antilavado que recién se publicó en el Diario Oficial de la Federación, nos comentan que en la iniciativa privada lejos de preocuparse más bien se ocupan en promover la capacitación para estar preparados y que no los agarren desprevenidos como le sucedió al sector financiero. Por lo pronto, nos informan que en el norte del país las cámaras empresariales y de comercio locales como la de Reynosa, que dirige Gildardo López, exhorta a sus agremiados a tomar cursos que incluso son gratuitos y en los que participan funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera como del SAT. Además, van a instalar un grupo permanente de trabajo con el Comité Nacional de Oficiales de Cumplimiento, dado que más vale prevenir que lavar ajeno y sobre todo cuando se trata del blanqueo de recursos de procedencia ilícita.

De pesimista a optimista

Tras evaluar los últimos datos disponibles en el Inegi, nos platican que Banamex decidió abandonar el club de pesimistas del sector privado. A inicios de año, nos recuerdan, el banco, que lidera Manuel Romo, fue el primero en calcular una variación nula para la economía nacional en 2025, pero ayer ajustó su pronóstico de 0% a 0.4%. Ahora es parte del grupo de optimistas liderado por Barclays, que prevé una expansión de 0.7%. Sin embargo, ninguna institución irradia tanta esperanza como Hacienda, que estima un avance de 1.5% a 2.3%, pues soñar no cuesta nada.