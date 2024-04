Caída del superpeso da un respiro al gobierno

Con el mundo financiero en vilo, nos comentan que la moneda mexicana tuvo que regresar toda la ganancia que acumuló en el año, al terminar ayer por encima de 17 unidades por dólar. Apenas el lunes de la semana pasada, el superpeso tocó el nivel de 16.26, lo que no ocurría desde hace casi nueve años, pero bastó una semana para que el dólar pusiera contra las cuerdas a las 36 principales divisas del mundo, debido al temor de que las tasas de interés continúen altas durante más tiempo y por las tensiones entre Irán e Israel. Sin embargo, nos platican que en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Rogelio Ramírez de la O, la depreciación llega como bocanada de aire fresco, pues las exportaciones petroleras han perdido valor por culpa de la supermoneda, que amenaza con abrir un agujero de más de 7 mil millones de pesos en el presupuesto de 2024. Nos hacen ver que el peligro sobre las finanzas públicas continúa latente, dado que el ejercicio fiscal se calculó bajo un tipo de cambio promedio de 17.10 y en lo que va del año la media ha sido de 16.93. Ojalá no se le pase la mano al superpeso.

Sheinbaum, sin conflicto con la inversión privada

Nos reportan que la candidata por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, estuvo ayer en Mérida para dar a conocer el programa Renacimiento Maya, que promete impulsar el desarrollo de todo Yucatán mediante el apoyo del gobierno federal. Nos dicen que el salón estuvo colmado de empresarios, donde la representante de Morena transmitió la idea de que la 4T no está peleada con la inversión privada. Además de las cámaras nacionales, nos informan que estuvieron miembros de la American Chamber of Commerce y la Eurocam por parte de Estados Unidos y Europa. Acompañada de Joaquín Huacho Díaz Mena, aspirante a la gubernatura del estado, y de Rommel Pacheco, candidato a la presidencia de Mérida, Sheinbaum se comprometió a consolidar el Tren Maya como ferrocarril de pasajeros para potenciar el turismo y el tren de carga, así como trabajar en su conexión con Puerto Progreso y el Tren Interoceánico. Como dicen en Palacio Nacional: sin la inversión privada no hay desarrollo.

Altagracia Gómez deja una buena impresión

Nos aseguran que todo mundo habla maravillas de Altagracia Gómez, la asesora económica del equipo de campaña de la candidata por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum. Nos reportan que la joven empresaria de 32 años de edad trae un proyecto para que México pueda aprovechar la relocalización de cadenas productivas, fenómeno conocido como nearshoring. Nos informan que la abogada está dejando una buena impresión a los que la escuchan exponer cómo aterrizará ese plan con educación dual de estudiantes para romper con reproducciones de pobreza. Nos dicen que la pasión con la que defiende y argumenta las propuestas quizá la animarán a dejar la presidencia del Consejo de Administración de Grupo Minsa para dedicarse al servicio público. Hay quienes la ven como la próxima secretaria de Economía o de Agricultura. ¿Será?

Agencias de autos promueven el voto

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) arrancará una campaña de promoción del voto. Nos cuentan que los distribuidores darán premios a sus empleados que muestren tinta en el pulgar el 2 de junio, lo que incluye un día de asueto o una tarde libre, así como artículos promocionales o incluso sorteos internos. Por si no fuera suficiente, nos afirman que las agencias que comprueben que al menos 90% de sus empleados fueron a votar recibirán un incentivo sorpresa. La asociación que preside Guillermo Rosales Zárate también está exhortando a algunas agencias a premiar a los clientes que voten con descuentos en refacciones o servicios gratuitos, como cambio de aceite o revisión del vehículo, ya que varios están convencidos de que el voto es una herramienta de cambio.