Banxico, festejo tardío

Nos platican que hoy el Banco de México (Banxico) estará de fiesta celebrando el 30 aniversario de su autonomía y para ello organizó la conferencia: “Política monetaria en un mundo post pandémico” en la que participarán importantes personalidades como el matemático y doctor en Economía, Athanasius Orphanides, quien también estuvo en el festejo de los 25 años. Otro es Maurice Obstfeld, destacado economista y profesor que trabajó en el Fondo Monetario Internacional (FMI); Carmen Reinhart, exfuncionaria del FMI y del Banco Mundial y repite como invitado también, Lawrence J. Christiano, economista e investigador norteamericano. Nos comentan que muchos creían que iba a pasar desapercibida esta memorable fecha, ya que fue en abril cuando se cumplieron las tres décadas de independencia, y apenas ayer se empezaron a correr las invitaciones al interior de Banxico, mientras que otros ni siquiera se enteraron.

Dobletean en el banco central

A propósito de Banxico, nos recuerdan que siguen vacantes varios puestos desde hace más de dos años, por lo que funcionarios de menor nivel se están encargando de hacer doble chamba, pero no más no ven para cuándo se nombre al titular o que les aumenten el sueldo. Por ejemplo, en la dirección general jurídica todavía no sustituyen a Luis Urrutia, en la dirección general de Emisión tampoco a Alejandro Alegre, quien a su vez fungía como Cajero General. Otras que continúan sin jefes son la dirección general de Administración, la de Vinculación Institucional y Comunicación, así como la gerencia de Comunicación, en la que Ariel Carrizo desempeñaba algunas funciones, pero al parecer se cansó de esperar y encontró otra mejor oferta fuera del banco central.

Quieren transformar a las maquiladoras

Nos cuentan que el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Othón Valverde Yáñez, dio una noticia que cayó como bomba en la industria maquiladora. Para lograr sustituir importaciones, reducir la entrada de productos asiáticos e incrementar el contenido nacional en las cadenas de valor, nos hacen ver que la autoridad analiza rediseñar los 24 programas sectoriales y el correspondiente a la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX). El objetivo, nos explican, es quitar el incentivo de sólo ensamblar aquí y motivar a las empresas a que fabriquen a partir de cero. A ver qué dicen las más de 6 mil maquiladoras del país.

Resarcen afectaciones por Mítikah

Nos reportan que Fibra Uno ya finalizó el proyecto integral para la mejora de Xoco, luego de varias consultas vecinales y el apoyo del gobierno de la Ciudad de México. El fideicomiso, que dirige Gonzalo Robina, tuvo que implementar varias acciones para resarcir el daño que provocó la construcción del centro comercial Mítikah a los habitantes del pueblo de Xoco, como la tala de árboles y el bloqueo de la calle Real de Mayorazgo por automóviles que impedían el paso de peatones y bicicletas. Nos informan que se entregó un centro de salud, plantaron árboles, ampliaron calles y banquetas, restauraron el atrio y el templo de San Sebastián Mártir, construyeron un paso a desnivel vehicular, entre otras obras. Todo por un costo cercano a 500 millones de pesos, nos aseguran.