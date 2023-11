Banxico, al Club de los Optimistas

A los que parece que les dieron la bienvenida al Club de los Optimistas fue a los del Banco de México (Banxico), que tienen como gobernadora a Victoria Rodríguez Ceja. Nos hacen ver que ahora sí se volaron la barda, pues más de un analista quedó sorprendido con la revisión del pronóstico de crecimiento económico de 3% para 2024, que supera a los del FMI, Banco Mundial, OCDE y otras 30 instituciones privadas consultadas la semana pasada. Llama todavía más la atención considerando que la política monetaria continuará siendo uno de los obstáculos para la actividad productiva si la principal tasa de interés se mantiene en máximo histórico, la cual se toma como referencia para el dinero prestado, como ya lo advirtieron en la sede de 5 de Mayo, ya que la inflación no está como para que suenen los jingle bells navideños sin sentir la carestía.

Cemla reelige a Ramos Francia

A propósito de Banxico, nos platican que el exsubgobernador Manuel Ramos Francia fue aprobado de manera unánime por parte los miembros asociados del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla) para un segundo periodo al frente de dicho centro. El también exfuncionario de Hacienda seguirá siendo el director general hasta el 31 de diciembre de 2028. Nos detallan que el Cemla llevó a cabo su reunión anual de gobernadores de bancos centrales miembros en Marruecos, donde se aprovechó para realizar las sesiones de la junta de gobierno que preside el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y de la asamblea. Los temas tratados sin duda tuvieron énfasis en la inflación, así como las perspectivas económicas y financieras.

Desconocen la magnitud del nearshoring

Nos dicen que los representantes de la iniciativa privada no se cansan de insistir en las cuantiosas inversiones que pueden ingresar a México por la relocalización de empresas, aunque ponen como condición el respeto al Estado de derecho, seguridad pública, energías limpias y claridad en las reglas del juego. Apenas el martes, nos recuerdan, el subsecretario de Comercio Exterior, Alejandro Encinas Nájera, aseguró que tiene conocimiento de que en los próximos tres años llegarán capitales por 90 mil millones de dólares. Sin embargo, nos cuentan que estos recursos no tienen casi nada que ver con el llamado nearshoring, sino más bien con reinversiones de empresas ya establecidas. Nos reportan que la canciller Alicia Bárcena quizá comparte esta opinión, pues recientemente comentó que parece que no queda claro el potencial que tiene el reacomodo de cadenas productivas.