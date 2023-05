Bancos en México, inmunesa crisis del sector en EU

Nos cuentan que los grandes bancos que operan en el país libraron sin mayor problema la volatilidad ocasionada por la crisis de Silicon Valley Bank en el primer trimestre de 2023. Nos hacen ver que las altas tasas de interés siguen favoreciendo las ganancias de las grandes firmas bancarias del sistema financiero mexicano, además de que el crédito mantiene una buena demanda por parte de los clientes. Nos comentan que hasta ahora el impago se mantiene estable en prácticamente todos los portafolios de los bancos, aunque prevalece la incertidumbre de un impacto en la morosidad hacia la segunda mitad del año. Habrá que ver cuánto más sigue ganando el sector bancario en México, cuya previsión es alcanzar nuevamente ganancias récord, en un mercado que sigue siendo un gran negocio para la mayoría.

Analizan situación del Infonavit

El viernes pasado, el Infonavit realizó su 127 Asamblea General Ordinaria, donde Carlos Martínez Velázquez, director general del instituto, destacó la suspensión de los juicios masivos y las macro subastas de vivienda recuperada. También recalcó el ajuste del índice de cartera vencida que se hizo en noviembre de 2019, para reflejar niveles reales, y las políticas de cobranza social que privilegian la mediación para evitar un proceso jurídico por falta de pago de hipoteca. Ahí, el sector privado señaló que el nuevo sistema de puntaje del instituto puede ocasionar una menor colocación de créditos y advirtió un incremento del índice de cartera vencida. José Abugaber, presidente de Concamin, expuso la necesidad de hacer una evaluación, pues el año pasado faltó 39% del objetivo de créditos aprobados.

Banco Mundial: relevo al Doing Business

Nos dicen que antes de que David Malpass deje de dirigir el Banco Mundial (BM), a finales de junio, no quiere dar un mal paso y dejar todo en orden. Nos cuentan que llamó mucho la atención que el organismo haya decidido dar de baja el documento insignia conocido como Doing Business para sustituirlo por uno nuevo que se llamará Business Ready. Al parecer, el BM quiere dejar atrás el mal sabor de boca que causó el escándalo de 2021, cuando se denunció que Kristalina Georgieva, durante su paso por ese organismo, presuntamente presionó a empleados para favorecer a China en el Doing Business. Está previsto que el nuevo informe salga en la primavera de 2024 y servirá para evaluar el clima empresarial de 180 economías, para ayudarlas a facilitar la inversión, generar empleo y mejorar la productividad.