Bancos, ansiosos por probar DiMo

Nos cuentan que las principales instituciones bancarias que operan en el país están más que listas para comenzar a probar en estos días con mayor fuerza la plataforma Dinero Móvil (DiMo), del Banco de México, la cual permitirá realizar transferencias de dinero inmediatas con solamente conocer el número telefónico del receptor. Además, el sistema ofrecerá a los usuarios que aún no tienen una cuenta bancaria la posibilidad de abrirla en el banco de su preferencia. Nos explican que, si bien las principales instituciones bancarias que operan en el país serán las primeras en probar DiMo, existe la promesa por parte del banco central, comandado por Victoria Rodríguez Ceja, de que todos los participantes del SPEI, la vía que dará soporte a DiMo, también podrán participar y probarla, lo cual incluye desde bancos pequeños, hasta cualquier fintech conectada. Nos detallan que, en este momento, llevan ventaja los principales jugadores que prueben DiMo, ya que para los usuarios que den de alta el servicio con estos bancos es prácticamente imposible que cambien de cuenta, por lo que hay buenas expectativas por participar para atraer a los clientes. Es decir, no sólo realizar transacciones, sino también ganar nuevos usuarios.

Inegi: diagnóstico económico

El próximo viernes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que encabeza Graciela Márquez, dará a conocer su estimación preliminar sobre el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México en los primeros tres meses del año. Los analistas del sector privado se sienten optimistas sobre el resultado, con un crecimiento trimestral previsto de 1.0%, tasa superior a la de 0.5% reportada entre octubre y diciembre del año pasado. Nos comentan que esto se debe a varios factores, como la reactivación de los servicios, la menor inflación y la continuación de los esfuerzos de relocalización de las empresas (nearshoring). Sin embargo, las expectativas para el resto del año no son tan positivas, nos adelantan, debido a las altas tasa de interés y la perspectiva de una recesión en Estados Unidos, situación que afectaría seriamente al dinamismo económico de México.

Ley minera: ¿a debate en la Corte?

Nos cuentan que no debe sorprender que en la Cámara de Diputados se aprueben iniciativas que ni siquiera se leen, y mucho menos se debaten en comisiones. Tal es la opinión del sector privado sobre lo que pasó con la iniciativa para hacer una mega reforma, la cual afecta a la industria minera. El punto es que, al no haber pasado por comisiones, no se respetó el principio de gobernanza, lo que significa que puede haber impugnación, sobre todo cuando que se observó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside la ministra Norma Lucía Piña, ya tiene antecedentes de otras iniciativas que se aprobaron sin pasar por el debido proceso. Esto, además de que se puede impugnar en la Corte, también puede ser parte de una queja vía acuerdos comerciales como el T-MEC o el TPP-11.