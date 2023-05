Banco Mundial rompe las reglas

El Banco Mundial (BM) tendrá como presidente a Ajay Banga a partir de julio próximo. Nos cuentan que será el número 14 en dirigir las riendas del organismo, pero el segundo no estadounidense, tras el surcoreano Jim Yong Kim. Nos recuerdan que, desde que se creó la organización en 1945, los países llegaron a un acuerdo con reglas no escritas en las que se pactó que el BM siempre estaría a cargo de Estados Unidos, mientras el Fondo Monetario Internacional en manos de Francia. Banga nació en India, aunque tiene la nacionalidad estadounidense y un largo historial como ejecutivo de negocios. El economista de 63 años comenzó como aprendiz en Nestlé y luego ocupó cargos importantes en Mastercard y Citigroup hasta convertirse en la mano derecha de la vicepresidenta, Kamala Harris, quien seguramente lo recomendó con Joe Biden. Con su llegada, nos dicen que las naciones con economías emergentes estarán muy contentas, en particular India, que se perfila para ser la tercera mayor potencia económica en los siguientes cinco años.

¿Es tiempo de echarle la mano a Hacienda?

A la Reserva Federal (Fed), de Jerome Powell, no le tembló la mano este miércoles para volver a subir su tasa de interés en aras de domesticar la inflación en Estados Unidos, aun con el regreso de la turbulencia bancaria. Nos reportan que ahora las miradas se centran en el Banco de México (Banxico), cuyo anuncio será el 18 de mayo. Las apuestas están divididas entre los que esperan que la tasa de Banxico suba de 11.25% a 11.50% y los que no prevén cambios. Nos platican que si la autoridad que encabeza Victoria Rodríguez decide entrar en una pausa monetaria, su argumento puede ser que las expectativas de las encuestas señalan una menor inflación hacia delante. Sin embargo, nos hacen notar que el mensaje también puede tomarse como una forma de echarle la mano a la Secretaría de Hacienda, tanto en el costo financiero de la deuda como en el tipo de cambio.

Pasa factura lucha antiinflación

Hablando de la deuda, nos hacen ver que los inversionistas le siguen cobrando al gobierno más intereses por prestarle dinero. Esta semana, la Secretaría de Hacienda, de Rogelio Ramírez de la O, subastó Certificados de la Tesorería (Cetes) y otros instrumentos de deuda. Nos explican que se comprometió a pagar un rendimiento anual de 11.40% en Cetes con plazo a un mes, por 17 mil 500 millones de pesos. Nos comentan que, desde mayo de 2001, el gobierno no ofrecía un premio tan alto. Nos recuerdan que el mayor costo de la deuda tiene que ver con el combate contra la inflación que inició Banxico, cuya tasa principal pasó de 4% a 11.25% en dos años.