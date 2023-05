Argentina gana a México… en billetes grandes

No pasa sólo en el futbol… Nos dicen que mientras que el Banco de México (Banxico), que tiene como gobernadora a Victoria Rodríguez Ceja, se la sigue pensando si va a sacar o no un nuevo billete de 2 mil pesos, su par en Argentina, que preside Miguel Ángel Pece, ya fabricó una nueva pieza de esa denominación que circula desde ayer en el país sudamericano. Nos cuentan que el nuevo billete conmemorativo en el que se hace un reconocimiento a la salud pública con dos destacados personajes del mundo de la medicina en Argentina generó varias críticas en las redes sociales, pues muchos se quejaron de que no servirá de nada un billete que tiene un valor equivalente a cuatro dólares. De acuerdo con expertos, más bien se necesitaría un billete de 20 mil pesos para que alcance ante la hiperinflación que se vive en el país originario del tango, con precios corriendo a 200% interanual y un consumo que se derrumbó en 21.6%.

Viene la crema y nata de los fiscalistas

Nos cuentan que la Asociación Fiscal Internacional, encabezada por Murray Clayson y que tiene como secretario general a Jean-Blaise Eckert, eligió a México para celebrar su 75 congreso anual. Nos dicen que el gremio internacional de los fiscalistas más destacados del mundo se reunirá en Cancún, Quintana Roo, en octubre próximo, con la finalidad de intercambiar ideas sobre los retos de la tributación global en momentos en que los países están requiriendo más ingresos fiscales para atender las necesidades de gasto tras la apertura de la economía mundial y también para enfrentar los retos de la inflación. Nos cuentan que, en conjunto con expertos y autoridades de administraciones tributarias, seguirán muy de cerca el tema de las implicaciones del nuevo impuesto a las sociedades para combatir la evasión fiscal de las multinacionales.

Medicina siquiátrica, ya en anaqueles

Nos dicen que los medicamentos clonazepam, carbonato de litio y metilfenidato del laboratorio Psicofarma ya están disponibles de nueva cuenta en las farmacias de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey a partir de este lunes y a lo largo de las siguientes dos semanas también se podrán encontrar en el resto del país. Esto después de un proceso de muestreo establecido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), encabezada por Alejandro Ernesto Svarch Pérez, para constatar la calidad de los productos de la empresa farmacéutica. Los medicamentos zolpidem y adepsique aún no tienen inventario producido, por lo que siguen las pláticas con Cofepris para reiniciar su producción, nos explican. El laboratorio, junto con farmacias y mayoristas, buscarán realizar de manera más ágil la entrega de producto, mientras que en lo que se refiere a las instituciones públicas, aún se está determinando la manera más eficiente de distribución.