Ana Botín, ¿la última visita a AMLO?

Nos hacen ver que, fiel a su costumbre, la presidenta global de Santander, Ana Botín, visitó nuestro país en primavera y se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador por la mañana del jueves. Nos comentan que la empresaria, considerada una de las mujeres más poderosas del planeta, ratificó la apuesta del gigante financiero español en México, uno de los principales mercados en su plan de negocios a largo plazo. Nos recalcan que Ana Botín paseó muy contenta en Palacio Nacional e incluso presumió sus fotos en los murales de Diego Rivera, acompañada por Laura Diez Barroso, presidenta del Consejo de Santander México, y Felipe García, director general del banco en México. Al parecer se trataría de la última visita de Botín al mandatario, ya que el tabasqueño dejará el cargo el 30 de septiembre y la empresaria regresará en los últimos días de octubre. Nos informan que Botín fue una de las empresarias globales que más se reunió con López Obrador en el sexenio. ¡Hasta siempre!

Una sonrisa Kristalina

Ahora que se conoció que la búlgara Kristalina Georgieva fue la única que se aventó para registrarse como candidata para un segundo periodo al frente del Fondo Monetario Internacional (FMI), nos aseguran que le volvió la sonrisa al rostro de manera discreta tipo Mona Lisa. Nos dicen que al parecer la edad no fue impedimento para que repita en el organismo internacional, pues en agosto cumplirá 71 años, cuando los estatutos establecen que no debe tener 70 cumplidos, pero como ella ya estaba en el cargo, no aplica y el directorio ejecutivo le dio luz verde. Nos cuentan que Georgieva ya tiene lista su agenda para las próximas reuniones de primavera del 15 al 19 de abril, así como las previas a este evento anual que lleva a cabo el FMI junto con el Banco Mundial. El siguiente jueves pronunciará un discurso en el Atlantic Council que tiene como presidente y director ejecutivo a Fred Kempe.

La mala reputación persigue a Pemex

A pesar de los esfuerzos de la petrolera que dirige Octavio Romero Oropeza para retomar el mercado de las gasolinerías, donde concentra 87% de las ventas, nos platican que los automovilistas compran ahí porque no queda de otra. El reciente estudio de hábitos de consumo de la agencia PetroIntelligence reveló que 62% de los consumidores excluyen a Pemex de sus marcas favoritas. Esto se debe, nos explican, a que la empresa productiva del Estado no logra quitarse el estigma de los litros que no son de litro. Nos recuerdan que la confianza tarda años en construirse, segundos en romperse y una eternidad en recuperarse.

Quieren ampliar seguro obligatorio de autos

Nos reportan que ya está a la vuelta de la esquina la 33 Convención de Aseguradores 2024, organizada por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) y dirigida por Juan Patricio Riveroll. El evento se realizará del 9 al 10 de abril y entre los temas que impulsan está el seguro de automóvil, para que incluya la protección de víctimas de accidentes viales mediante una Ley General de Movilidad. Nos hacen notar que el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes establece que al menos 13 mil 630 fallecimientos son consecuencia de estos accidentes, lo que representa hasta 2.1% de la economía mexicana. Lo cierto es que uno de los temas álgidos es la fiscalización, por lo que la AMIS propone homologar las disposiciones de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en las regulaciones locales y reglamentos de tránsito.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.