Afores sortean la marea

Luego de meses complicados debido a la volatilidad generada por las altas tasas de interés por parte de los bancos centrales para paliar el impacto de la inflación, nos comentan que las Afore han entrado en franca recuperación y se vislumbran meses positivos. En vísperas del 26 aniversario del Sistema de Ahorro para el Retiro, cuya celebración será el 1 de julio, nos reportan que hubo plusvalías superiores a 59 mil millones de pesos en el primer semestre, perfilándose 2023 como un año positivo para las 10 administradoras que operan en el país. Las buenas noticias no quedan ahí, pues nos adelantan que en la Consar, de Julio César Cervantes, son optimistas de cara a la segunda mitad del año, con una reforma de pensiones que comienza a arrojar resultados. Nos platican que los festejos llegarán al zócalo capitalino, donde se llevará a cabo la feria de las Afore 2023 del 20 al 23 de julio, cuyo objetivo es reforzar la comunicación y educación financiera para que más mexicanos conozcan con mayor detalle su ahorro para el retiro.

Persiste mercado negro de citas en el SAT

Se siguen sumando las quejas contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de Antonio Martínez Dagnino, por la escasez de citas y la falta de capacidad de la plataforma para hacer trámites en línea. Nos cuentan que el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora, se quedó de que los empresarios continúan padeciendo la falta de citas, porque resulta que sí hay, pero son pocas y siguen vendiéndose a pesar de que ya se separaron a algunas empresas de su cargo por comerciar con los espacios. Al igual que ocurrió con las declaraciones anuales en marzo pasado, cuando las personas morales tuvieron problemas para subirlas, perdían información o marcaba error en la página, nos dicen que ahora pasa lo mismo con los dictámenes que tienen que presentar las empresas, porque la plataforma del SAT no funciona. Desafortunadamente los negocios serán los que pagarán las consecuencias de no presentar en tiempo los dictámenes o de no realizar los trámites por la falta de citas. Al parecer este problema persistirá sin importar quién esté al frente del órgano recaudador de impuestos, nos hacen ver.

Líderes mexicanas se reúnen en el Senado

Nos platican que la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas CDMX, participarán hoy en el foro “AMMJE Conecta”, en el que destacadas mujeres tanto empresarias mexicanas como directoras de multinacionales, formarán parte de diferentes paneles en los que abordarán temas como inversión, negocios y comunidades digitales. Nos aseguran que se contará con la presencia de Zaira Zepeda, presidenta de AMMJE CDMX; Altagracia Gómez, directora ejecutiva de grupo PEO; y María Ariza, directora de Biva, por mencionar algunas. Nos explican que el Senado será sede de esta iniciativa que busca fortalecer el papel de la mujer en el mundo empresarial, proporcionando un espacio de aprendizaje y creación de valiosas redes productivas.

Autopartes aprovechan comercio electrónico

Para muchos mexicanos la compra y venta de autopartes vía comercio electrónico es una realidad. En eBay, nos dicen, la categoría de autopartes para autos y motos se posiciona como la de mayor crecimiento y los negocios mexicanos exportan productos principalmente a Alemania, Canadá y Estados Unidos. Entre las categorías más vendidas, nos detallan, se encuentran las consolas, palancas de velocidades, molduras exteriores, switches y controles, motores y partes de motor. Nos hacen ver que México es el quinto país con mayor exportación de autopartes en el mundo, así como el número uno en América Latina. El valor de mercado de las refacciones se estima en 30 mil millones de dólares al año, del cual, los portales de venta en línea ya están tomando cada vez más mercado.