Acusan desorden en puertos

Nos reportan que la situación en los puertos se complica, pues para empresas del sector de comercio exterior pareciera no haber orden en ningún recinto. Los procesos y trámites de autoridades aduaneras y administraciones portuarias se han modificado para los transportistas, quienes enfrentan nuevos trámites y supervisiones que complican la operación, nos comentan. Eso ocasiona que se retrasen los pedidos, que crezcan costos de transporte y que se pierda competitividad. Por ahora, coinciden expertos, no hay efecto inflacionario, pero lo habrá. Pese a que hay propuestas del sector privado para poner orden en puertos, hay espacios para la corrupción, nos dicen. ¿No que eso ya no pasaba?

Facilitan el pago de hipotecas

Nos comentan que no solo el Infonavit, de Carlos Martínez Velázquez, ha lanzado esquemas para facilitar el pago de hipotecas a sus acreditados. En los últimos dos años, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), de César Buenrostro, puso en marcha ocho programas que permitieron liquidar 59 mil 695 créditos. Uno de esos programas es la conversión de UMAs a pesos, que apoyó a 45 mil personas, y con otro se aplicó un descuento de 34% a expolicías de la Guardia Nacional. Además, nos adelantan que el Fovissste quiere volver a construir vivienda y prevé recuperar esa función en el próximo gobierno, pues ya hay una iniciativa aprobada por la Comisión de Seguridad Social y de Vivienda de la Cámara de Diputados sobre ese tema.

Súper a domicilio… en otra ciudad

Nos cuentan que quienes están acostumbrados a hacer sus compras en clubes de precios, pero se mudaron a algún lugar en donde no hay ese tipo de comercios, ya cuentan con una opción para seguir teniendo acceso a esos productos. En Chetumal, Quintana Roo, hay un servicio que se llama Costquito, a través del cual se dedican a hacer las compras en la tienda Costco de Cancún, y la entrega se cobra de acuerdo con el ticket de venta, con monto mínimo de 500 pesos. Nos explican que el servicio consiste en que el pedido se lleva a domicilio y la comunicación es través de WhatsApp y redes sociales. El emprendimiento se suma a otros que incluso se han hecho virales, como la venta de pasteles de la misma cadena.