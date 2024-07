A Yorio se lo lleva el Chamuco

A quien se lo llevó el Chamuco fue a Gabriel Yorio González, pero no por actuar mal sino para hablar de lo que está pasando en los mercados financieros y las finanzas públicas después de las elecciones. Nos platican que el subsecretario de Hacienda fue invitado al programa de los moneros en el Canal 22 donde explicó la situación de la economía, el peso, el pago de impuestos y los avances para combatir la pobreza, así como de la reforma al Poder Judicial para poner los puntos sobre las íes y no dejarse llevar por las voces que tratan de poner todo en negro. Entre bromas y comentarios muy serios, nos informan que Yorio hizo la charla muy amena para temas que por su complejidad a muchos no les interesa, por lo que salió bien librado del averno habitado por El Fisgón y Hernández.

Próximo gobierno prepara la chequera

A menos de tres meses de que asuma la Presidencia, Claudia Sheinbaum se reunió con Octavio Romero Oropeza para saber en qué situación recibirá Pemex, cuya nueva dirección continúa siendo una incógnita. El tema más relevante que abordaron, nos hacen ver, fue la deuda por 7 mil millones de dólares que la empresa deberá pagar en octubre próximo, puesto que hay proveedores que dicen estar al borde de votar el trabajo argumentando que la petrolera ha incumplido con varios pagos. Por lo visto la siguiente administración se estrenará sacando la chequera.

México se vuelca al e-commerce

Dentro del récord en ventas registradas durante la edición 2024 del Hot Sale, nos hacen notar el crecimiento de consumidores de ingresos bajos que han encontrado en el comercio electrónico una alternativa para comprar artículos. Los resultados que dio a conocer ayer la Asociación Mexicana de Venta Online, que tiene como director ejecutivo a Pierre-Claude Blaise, indican que al parecer se ha comenzado a democratizar este canal de ventas que todavía en la pandemia de Covid-19 se consideraba exclusivo para la población de mayor poder adquisitivo. El crecimiento de las tarjetas de crédito y débito explican parte de este resultado, aunque también destacan otras opciones como financiamiento a través de aplicaciones o pagar en efectivo al momento de la entrega del producto. Nos cuentan que la expectativa es que se mantenga el buen desempeño del e-commerce que, para muchos, aún está en pañales al comparar México con otros países en América Latina y ya ni se diga de latitudes más maduras como Asia.