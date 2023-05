¿A qué fue Carlos Slim a Palacio Nacional?

Nos dicen que llamó la atención la visita del magnate Carlos Slim a Palacio Nacional y más en el contexto en que ya circulan versiones de la etapa final en la venta de Banamex. Nos recuerdan que Slim es socio de Germán Larrea, director de Grupo México y el segundo hombre más rico del país, en la parte de construcción con la empresa Carso. Hay quien está pensando que los lazos se estarían estrechando aún más de confirmarse que los dos multimillonarios llegaron a un acuerdo para quedarse con la institución bancaria. Nos hacen ver que incluso hasta en redes sociales hay tik toks en los que aparecen algunos supuestos accionistas minoritarios brindando porque ya quedó cerrada la operación de venta que quedaría en manos de mexicanos.

Limpia en el SAT

Nos cuentan que hay un caso en que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó un amparo a un ex alto funcionario del Servicio de Administración Tributaria (SAT), acusado por enriquecimiento ilícito, y en el que la ministra Margarita Ríos Farjat no votó, pues pidió que se le declarara impedida, ya que esa denuncia se hizo cuando ella era jefa del SAT. Nos detallan que si bien ella no tuvo injerencia directa en los actos procesales, conoció los hechos, por lo que ahora, en un ejercicio de transparencia y por seguridad jurídica, decidió no emitir su voto. En aquel entonces, nos recuerdan, el SAT bajo la dirección de Ríos Farjat, emprendió una limpia para combatir la corrupción y fue así que se inició una investigación para ver por qué el exempleado del área de Grandes Contribuyentes, Héctor Taurino, de la noche a la mañana presuntamente se enriqueció.

Mexicanos demandan a farmacéuticas

Nos hacen notar que la emergencia sanitaria dejó efectos colaterales en el área jurídica que afectan a las empresas. En particular, nos platican que las farmacéuticas AstraZeneca, de Pascal Soriot, y Pfizer, de Albert Bourla, que se encargaron de suministrar las primeras vacunas contra el Covid-19 en el país, enfrentan demandas de mexicanos inyectados que dicen tener efectos secundarios por las dosis y piden indemnizaciones. Nos explican que algunas demandas ya se desecharon, pero otras siguen vigentes a casi dos años y medio del primer embarque de vacunas contra el virus SARS-CoV-2 de Pfizer.