11S: El miedo no anda en burro

Hoy se cumplen 23 años del ataque terrorista que marcó un antes y un después en la geopolítica. No en balde, nos dicen, el grupo antilavado con sede en Francia que dirige la mexicana, Elisa de Anda Madrazo, insiste en el cumplimiento y reforzamiento de las medidas para identificar y prevenir el financiamiento de actos terroristas como los acontecidos aquella mañana del 11 de septiembre de 2001, cuando las Torres Gemelas y el Pentágono fueron la sede de más de 3 mil fallecidos y pérdidas materiales con una gran factura para las principales aseguradoras. Ahora, con las elecciones presidenciales en Estados Unidos y un mundo polarizado, pareciera que para el Grupo de Acción Financiera Internacional el miedo no anda en burro.

¿Faltarán los secretarios de Energía?

Nos platican que mañana arranca la Convención Nacional Petrolera 2024 de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi), que preside Alberto de la Fuente, donde seguramente reinará el desconcierto, ya que las compañías privadas que se dedican a extraer petróleo no tienen certeza de qué sucederán en los siguientes seis años. Al cierre de esta edición, no habían confirmado su asistencia al evento Miguel Ángel Maciel, el actual secretario de Energía, ni Luz Elena González, la futura titular de la dependencia. Nos explican que los particulares bombean hoy casi 100 mil barriles diarios de crudo, apenas 5% de la producción nacional. Sin embargo, los empresarios confían en que, ante la creciente demanda de hidrocarburo para alimentar las refinerías, el gobierno no tendrá más remedio que dar un golpe de timón a partir del 1 de octubre.

Liquidaciones de Aeromar y Mexicana, pendientes

A días de que concluya el sexenio, nos hacen ver que están pendientes dos liquidaciones en la industria de la aviación. La primera tiene que ver con la dispersión del segundo pago a los extrabajadores de Mexicana por la venta de la marca y algunos bienes inmuebles. También queda inconclusa la liquidación para 75 pilotos y algunos sobrecargos de la aerolínea Aeromar que legalmente está en huelga, pero cuyos trabajadores están a la espera de que se lleve a cabo una liquidación de los activos de la empresa para pagarles.