Un libro reciente de Carreira

Hace unos días, manos amigas pusieron en las mías una obra magnífica: los Nuevos gongoremas, de Antonio Carreira. Sé que es descortesía comentar un libro que uno todavía no ha leído; pero no es tal el caso, exactamente: he leído muchas decenas de páginas de esta obra, aparecidas antes en revistas especializadas y en monografías de literatura española a lo largo de estos últimos años. Pero aun así no he de privarme de leer de punta a cabo este libro, a pesar de conocer ya una porción de su contenido. Releeré a Carreira como lo he hecho a lo largo de tantos lustros.

El primer momento del libro de 2021, Nuevos gongoremas, fue el libro titulado Gongoremas, del año 1998. Ahora tenemos un díptico: los dos libros de gongoremas carreirianos.

La novedad del libro de 2021 es tanto mayor por los años transcurridos desde 1998: en las dos obras se recogen los principales trabajos críticos y filológicos de Carreira, cuya tarea en el hispanismo y específicamente en el campo del gongorismo apenas puede abarcarse de un solo vistazo, pues es amplia, riquísima, de un valor polémico singular, repleta de sabiduría y erudición.

Leí Gongoremas con asombro; lo recuerdo como si hubiera sido ayer… u hoy en la mañana. Dos décadas y pico más tarde, y todo un cúmulo impresionante de investigaciones y reflexiones después, aparece este nuevo libro de Carreira. No sé si es una especie de culminación de sus tareas como gongorista; y no lo sé porque hay territorios que podrían merecer también esa descripción, como su edición, en cuatro densos tomos, de los romances de don Luis de Góngora, también del año 1998.

En México hay un librito que es oro en paño: la edición conjunta de los dos mayores poemas del barroco en nuestro idioma, las Soledades, de Luis de Góngora, y el Primer sueño, de sor Juana Inés de la Cruz. Los editores y comentaristas de los poemas fueron Antonio Carreira, de las Soledades, y Antonio Alatorre, del poema sorjuanino. Ahí están los versos más bellos e inteligentes que uno puede imaginarse. Los editores, el español Carreira y el mexicano Alatorre, estuvieron a la altura de la obra doble: son los mejores maestros para leer esos poemas, por cuyas complejidades y brillos, como en un paseo deslumbrante, van acompañándonos; el libro fue publicado con el sello editorial del Fondo de Cultura Económica en 2009. Carreira tiene en México amigos, colegas, discípulos y lectores que lo siguen, lo seguimos.

En opinión de unos cuantos lectores, entre los que me cuento, leer los poemas del cordobés Luis de Góngora y Argote (1561-1627) es una de las experiencias por las que la vida vale la pena de ser vivida. Don Luis siempre nos está esperando en el porvenir: es un clásico futuro, a pesar de ser un poeta muerto hace casi cuatro siglos.

Pocos, muy pocos nos han mostrado el mejor camino para leer a Góngora como Antonio Carreira.

En 2023, Carreira cumplirá 80 años de una vida fecunda.

LA ÚLTIMA COLUMNA

