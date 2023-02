Un trágico aniversario

El 24 de febrero de 2023 se cumplió un año de la invasión de Rusia a Ucrania. Desde la perspectiva de los gobernantes rusos, se trataba de una operación militar que terminaría en unas cuantas semanas o, si acaso, algunos meses. A un año del suceso es claro que tales expectativas eran por demás optimistas y esto ha traído complicaciones no sólo a la zona del conflicto, sino al mundo entero. No es claro cuánto tiempo se prolongará la mal llamada invasión que en realidad es una guerra, pero lo que es claro es que está en juego la existencia del poderío ruso. Tras este episodio, la nación rusa podría quedar tan debilitada como su líder e incluso podría perder su condición de potencia.

La Historia de la humanidad es también la historia de los conflictos bélicos. Prácticamente en toda la Historia escrita se relatan guerras entre pueblos, entre naciones y en ocasiones entre continentes. Como especie humana no hemos logrado evolucionar los suficiente para dirimir los conflictos por medios no violentos. Por ello es que, aunque doloroso, no sorprende que sigan surgiendo contiendas bélicas ocasionales en diversos lugares del orbe.

Ademas de las consecuencias políticas y sociales, el contexto belicoso trajo problemas a las cadenas de suministro de gas natural y de cereales. En un mundo globalizado como el que vivimos no debería sorprendernos que tarde o temprano estos problemas se trasladen al precio de alimentos y de energéticos. Se tienen, consecuentemente, al menos dos efectos: incremento internacional del nivel general de precios y la contracción en la oferta de algunos bienes básicos. El impacto de la guerra, por lo tanto no es sólo local, sino que termina por afectar al mundo entero.

Las naciones más poderosas no se han mantenido al margen y han apoyado a Ucrania con armamento. Este perverso comportamiento está prolongando la guerra, pero simultáneamente, debilitando a Rusia. Cualquier conflicto bélico implica dejar de producir bienes para la población civil e incrementar los que utilizan las fuerzas armadas, que no servirán para un uso continuo como es la construcción de viviendas o fábricas, sino que se trata de bienes que por su naturaleza serán destruidos.

Cualquiera que sea el resultado final, Ucrania terminará devastada, necesitará apoyo financiero de la comunidad internacional para poder reconstruir. Están por verse los montos y términos bajo los que les será otorgada la ayuda internacional. Lo que es un hecho es que la economía de este país quedará hipotecada durante probablemente varias generaciones.

Por no tratarse de un hecho aislado, sino que impacta al mundo entero, lo deseable es que la paz regrese cuanto antes y que la reconstrucción comience de manera inmediata. Sin embargo, no se percibe que este episodio de la humanidad vaya a terminar en el corto plazo. Como mencioné antes, inicialmente se creía que en unas semanas se daría por concluido este evento. No fue así. Lo más probable es que debamos esperar varias semanas, incluso meses, antes de que termine. Cuando las aguas dejen de estar agitadas, veremos cual es la configuración de la nueva geopolítica, lo que es casi un hecho, es que la poderosa madre Rusia seguramente quedará disminuida.

***

La investigación periodística del diario español, El País, recorrió el velo sobre el incuestionable plagio cometido por la, todavía ministra, Yasmín Esquivel Mossa en su tesis doctoral. Si en el caso de la tesis de la licenciatura quedaba espacio para el beneficio de la duda, con la de doctorado la evidencia parece ser contundente. Para todos es evidente cómo se debe proceder, pero es poco probable que ocurra. La decisión tendrá que venir de otro nivel, el propio poder judicial tiene que mirarse a sí mismo con ojos críticos y depurar a los elementos que lo dañan. El prestigio de este poder no es el mejor, vale más que limpien la casa antes que fuerzas externas los obliguen a hacerlo. Lo mismo aplica para las universidades que han tolerado este tipo de irregularidades.



Docente de la maestría en Economía, FES-Aragón-UNAM y UDLAP Jenkins Graduate School.