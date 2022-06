La crisis hídrica o el destino nos está alcanzando

En 1973 se estrenó la película que en castellano se tituló Cuando el destino no alcance, donde se plantea que, en 2022, el mundo enfrenta una serie de problemas asociados a la sobrepoblación y la degradación ambiental. Cualquier intento por pronosticar el futuro tiene riesgos. Algunos pensamos que el pronóstico certero es imposible y que, en el mejor de los casos, se trata de posibles escenarios que podrían presentarse y aproximaciones estimadas en base al contexto actual. Sin embargo, la película no falla en describir la barbarie ecológica, aunque tal vez no hemos llegado a la magnitud descrita en el largometraje, por lo menos no en todo el orbe. En nuestro país, en materia hídrica el destino parece alcanzarnos: no es exagerado decir que nos encontramos ya en una emergencia en la materia y que, de no actuar inmediatamente, no sólo nos estamos condenando a nosotros mismos, sino a las generaciones venideras.

La crisis climática tiene muchos rostros. El cambio climático es probablemente su principal manifestación. A su vez, esto provoca desastres naturales más intensos y alteración en las estaciones del año, de modo tal que las sequías suelen ser más severas y las lluvias más intensas. En algunas zonas el problema es la falta de agua y, en otras, el exceso.

Un concepto importante para entender la naturaleza del problema es la oferta sustentable de agua. Nos referimos a la cantidad de la que podemos disponer con los diferentes cuerpos hídricos, como son superficiales y subterráneos. En los primeros se encuentran ríos, lagos, canales, y otros que surgen en la superficie, como los ojos de agua; en los segundos se encuentran los acuíferos que conforman la oferta de agua subterránea. La oferta sustentable es la cantidad de agua de la que podemos disponer sin degradar los cuerpos de agua. En México, para poder hacer uso legalmente de este recurso natural es necesario tener una concesión otorgada por CONAGUA. Independientemente de las causas, lo que es un hecho es que el número de concesiones supera por mucho, casi lo doble, la oferta sustentable. En pocas palabras, estamos extrayendo más agua de la que se genera naturalmente, por lo tanto, estamos degradando los cuerpos de agua.

Existen diversos problemas asociados a la degradación hídrica. No es sólo que hay escasez, también se presentan problemas de salud pública al extraer agua de los acuíferos de zonas más profundas, el líquido obtenido tiene una mayor concentración de partículas y sustancias tóxicas que son más difíciles de eliminar en los procesos de purificación. En pocas palabras, en diversas zonas del país estamos consumiendo agua que contiene sustancias tóxicas o venenosas. Nos estamos matando por la sobre explotación.

El tratamiento de aguas puede ayudar a mitigar este problema, pero ello implica que todos los usuarios de este recurso pongamos de nuestra parte. Por un lado, el Gobierno, en sus tres niveles, tiene la responsabilidad de crear un marco institucional que permita tratar las aguas residuales, y ello implica que el propio Gobierno haga su parte, y por otro, debe supervisar que la industria vierta a ríos, lagos y mares, sólo agua tratada que permita que la naturaleza la integre al ecosistema sin contaminar las fuentes hídricas. En México nos falta mucho por hacer al respecto.

La crisis hídrica es una realidad. Tiene muchas causas y se manifiesta de diversas maneras. El consumo de agua contaminada y la degradación de los cuerpos de agua es un problema ya evidente en diversas regiones de nuestro país. El destino nos está alcanzando. Es posible hacer algo, pero implica cooperación de todos los sectores de la sociedad: empresas, Gobierno y sociedad; también implica recursos que deben destinarse al tratamiento de aguas y al rescate de fuentes subterráneas y superficiales. Esto implica dejar de producir otros bienes y servicios, pero no hacer nada pone en jaque la viabilidad misma del país.



Docente de la maestría en Economía, FES-Aragón-UNAM y UDLAP Jenkins Graduate School.