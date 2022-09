Dos tercios del camino

Han transcurrido cuatro años del actual Gobierno, quedando dos por delante, lo que equivale a una tercera parte del mandato. No es lo mismo estar en campaña política que ser Gobierno, en el primer caso se hace poesía, en el segundo, prosa, por lo que muchas de las críticas que se tenían como oposición se convirtieron en política de Estado como Gobierno, ejemplo de ello es el poder que se la ha dado a las fuerzas armadas. Es poco probable que se vean cambios notables en lo que queda del sexenio, más bien, cada vez será más claro quién será el próximo candidato, o candidata, por Morena, que se convertirá en el siguiente mandatario. Los partidos de la oposición, hasta el momento no tiene personajes que puedan medirse, como candidatos, en un mano a mano con el abanderado afín al actual Gobierno.

Un vicio de muchos analistas es que desde el inicio del actual mandato presidencial compararon los primeros resultados económicos contra el desempeño económico durante el Gobierno de otros presidentes. El primer error es comparar como iguales ciclos que tienen diferente tamaño. El promedio de seis años no se puede comparar con el de uno, o dos o hasta cuatro. Tendríamos que esperar a que termine el sexenio para que los resultados sean comparables. La alternativa es equiparar los resultados de diversos Gobiernos con una misma longitud, es decir, a un año, a dos, a tres a cuatro a cinco y seis años de que inicio el Gobierno. De otro modo, nos datos no son comparables.

Existe otro problema: el contexto internacional de cada mandato es distinto. A Miguel de la Madrid le tocó el sismo de 1985, que provocó destrucción de infraestructura, que no es otra cosa que capital productivo. Irremediablemente esto trajo consigo un desempeño económico peor al que seguramente se habría tenido sin esa contingencia. A Ernesto Zedillo le tocó el “error de diciembre” que, aunque fue una crisis provocada por factores humanos, definitivamente fue algo inesperado. A Calderón le tocó gobernar durante la crisis financiera internacional de 2008. Está por demás señalar el contexto internacional en que le tocó gobernar al actual mandatario.

A pesar del contexto adverso, los mandatarios son evaluados y calificados por los resultados, no por los pretextos que puedan poner. Todavía faltan dos años de Gobierno para consolidar y evaluar lo que se ha hecho. Ejemplo de ello es la política salarial, que ha permitido tener recuperación en el salario mínimo como no se había visto en décadas. En otros programas tenemos luces y sombras. El actual Gobierno tiene una visión sobre el grado de intervención del Estado en la economía, distinto al de los últimos cinco gobiernos. A treinta años de las llamadas políticas neoliberales, éstas nos quedaron a deber, pues la pobreza no se acabó y la desigualdad creció. Pasarán varios años antes de poder ver si las políticas actuales conducen a mayor crecimiento y desarrollo o si empeoramos.

En los dos años que quedan las cosas no cambiarán. La contienda por la presidencia ya comenzó, a veces de una manera velada y otras de un modo franco y abierto. Este será el show que veremos en los próximos dos años. El próximo Gobierno tendrá la responsabilidad de dar mejores resultados que el actual. El año 2000 en México se le dio un voto de confianza a un partido distinto al PRI, que había gobernado por 70 años, en 2006 se confirmó el apoyo. Pero, ante la falta de resultados, en 2012 se regresó al PRI. Morena podría enfrentar el mismo dilema: tal vez un sexenio no basta, pero si en dos no da resultados contundentes, lo más probable es que en 2030 se tenga una nueva alternancia en el poder presidencial.

***

El cierre del suministro de gas a Europa provocará que el incremento internacional de precios siga subiendo. Antes de que el panorama económico internacional mejore, las cosas empeorarán. En México, sin embargo, la política de austeridad podría empezar a dar resultados pues el peso de la deuda pública no ha tenido cambios dramáticos como en el resto del mundo. En lo queda del año veremos qué tan blindados estamos ante la tormenta económica en que nos encontramos.

Docente de la maestría en Economía, FES-Aragón-UNAM y UDLAP Jenkins Graduate School.