Adiós al 2022

Cerramos un año caótico. Inicia otro, el contexto no difiere mucho de lo ocurrido durante 2022, por lo que el año que comienza amenaza con seguir igual. Vale la pena reflexionar sobre algunos eventos relevantes:

· La invasión de Rusia a Ucrania ha traído inestabilidad política y económica en el mundo entero. La producción internacional de granos se redujo al igual que la comercialización de gas. Esto alimentó la inflación de costos que se ha vivido a lo largo y ancho del orbe.

· El incremento en precios no cede en varios países. En México pareciera que comienza a disminuir, pero no se puede decir de un modo contundente que se ha conjurado al fantasma de la inflación. Tendremos que esperar por lo menos dos meses del año que comienza para confirmar la tendencia.

· El invierno está siendo muy crudo. Ya vivimos un episodio como este en febrero del año antepasado (2021) lo que provocó cortes en el suministro de energía eléctrica y reducción en la oferta de gas natural de Texas hacia México. Debemos estar preparados para un episodio semejante. A la postre esto termina por reflejarse en incremento en el precio de los energéticos y, por lo tanto, en el nivel general de precios.

· Se inauguró el nuevo aeropuerto internacional, el Felipe Ángeles, que aún no logra “despegar” y convertirse en una verdadera alternativa para el transporte aéreo. Cuando inicie operaciones el tren suburbano, que iría de la terminal Buena Vista al Aeropuerto, las cosas podrían cambiar y este puerto aéreo podría convertirse en el equivalente al JFK de la Ciudad de Nueva York. Tengo la convicción de que esto lo sabremos este mismo año.

· La pandemia no cede. En el país que presumiblemente es cuna del virus, China, ha visto como a tres años de distancia las infecciones no se reducen. En México tenemos una nueva ola, que si bien no se ha reflejado en mayor mortandad, podría provocar una política que nos regresara a trabajar remotamente o al menos que evite las aglomeraciones con el respectivo impacto económico que esto trae consigo. El fin del invierno podría ayudar, pero vale más estar preparados para un nuevo confinamiento.

· El mundial de futbol se realizó en medio de fuertes críticas por las condiciones laborales de quienes trabajaron en la construcción de la infraestructura necesaria para realizar el evento deportivo. Una actividad con la derrama económica que tiene el futbol debe mirarse a sí misma de manera crítica y generar lo que la Organización Internacional de Trabajo OIT denomina trabajos decentes, es decir, con remuneración decorosa, jornadas laborales que permitan equilibrar trabajo con actividades familiares y seguridad social entre otros factores.

· El ambiente futbolístico está de luto por el fallecimiento de quien ahora es leyenda, el llamado “Rey Pelé”. Su imagen trascendió a las fronteras de Brasil, su país de origen, y fue motivo de primeras planas en diversos medios de comunicación en el mundo entero. Es una figura que se convirtió en ícono del futbol.

· Una candidata al máximo puesto del poder judicial de la federación fue acusada de cometer plagio en su tesis de licenciatura. No es la primera ocasión que esto ocurre: un expresidente fue acusado de lo mismo sin consecuencia alguna. Sin embargo, el actual Gobierno llegó al poder afirmando que son diferentes a los gobiernos del pasado, por lo tanto, la forma en que se resuelva este espinoso asunto mostrará de qué está hecho el Poder Judicial y la propia UNAM.

· En este año sabremos quien es el candidato del actual partido en el poder. Es difícil que surja otro candidato que, en un mano a mano, se le pueda oponer con posibilidades reales de ganar. Por lo tanto, la verdadera contienda se dará al interior de MORENA. Sin duda alguna veremos como salen varios trapos al sol de quienes aspiran, o suspiran, por la presidencia de la república.

Docente de la maestría en Economía, FES-Aragón-UNAM y UDLAP Jenkins Graduate School.