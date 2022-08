Perspectiva nacional ante la posible recesión económica en EU

De manera general y en términos prácticos, la recesión económica es la falta de crecimiento en la economía durante dos trimestres consecutivos reflejados en el PIB (producto interno bruto), sumándole también la disminución de la inversión, el aumento del desempleo, pérdida de poder adquisitivo y el consumo. Por lo general, podemos encontrar entre las causas más comunes que provocan esta situación una sobreproducción con alta tasa de inflación, que disminuye la capacidad de compra del individuo y provoca que se detenga o baje el consumo, ¿le parece conocido? Explicado de manera más sencilla se debe de recordar que el PIB mide la producción de los bienes no la venta, por lo tanto, dentro de este indicador macroeconómico se contabiliza los productos terminados, no importa si se acumulan o no y menos importa su año de venta, por ejemplo: una computadora fabricada en 2022 integrará PIB de ese año no importa que esta se venda hasta 2024.

Explicado lo anterior se puede asumir que un año puede ser muy productivo y tener un PIB muy positivo, pero ¿si lo que se produjo no se vende por culpa del alza de precios? Y se tiene que guardar en inventario. Entonces los productores tendrán que producir menos al siguiente año para poder vender los productos almacenados, si esa situación se repite por dos trimestres consecutivos estaremos entrando a una recesión técnica.

Ahora bien, últimamente se ha hablado mucho sobre la posible recesión económica de nuestro vecino del Norte y primer socio comercial, ya que, en el primer trimestre de 2022, su PIB bajó 0.04% con respecto al último trimestre de 2021 y, según JP Morgan, la posibilidad de esta recesión es de 85%. Pero aún falta revisar los datos del segundo trimestre e identificar sus otros indicadores macroeconómicos para tener más claro el panorama económico.

¿Qué esperar en México si la recesión estadounidense se confirma? Pues, sin lugar a duda, el primer impacto directo se tendría en nuestro comercio internacional, pues no debemos olvidar que, en términos generales, la mayoría de nuestras exportaciones (más de 80%) son para Estados Unidos; si estas bajan considerablemente se afectaría el crecimiento nacional. Por otro lado, nuestras importaciones provenientes del norte también sufrirían el mismo efecto. Otro factor inminente estaría en el estancamiento de la inversión extranjera, de por sí ya baja, o en su caso fuga de capitales debido a las medidas de tasa de interés de la reserva federal para promover el fortalecimiento de su moneda. En tanto, las remesas también se verán afectadas puesto que el trabajo es uno de los indicadores más importantes para determinar las recesiones y posiblemente muchos mexicanos que prestan su fuerza laboral perderían su empleo o reducirían sus ingresos.

En efecto cascada, nuestro país produciría menos productos de los que son enviados actualmente a Estados Unidos y, en consecuencia, provocaría una desaceleración notoria en nuestro PIB (las compras de EU representan 39% del PIB nacional); el empleo en nuestro territorio también se vería afectado puesto que al reducir la cantidad de producción muchas plazas correrían el riesgo de ser baja. Otro factor importante sería la paridad peso/dólar, pues con las políticas monetarias tendientes a fortalecer al dólar, el peso sufría una pérdida importante en su tipo de cambio.

Como se puede observar, una recesión económica de Estados Unidos trae repercusiones directas a nuestro país, incluyendo nuestra propia recesión, ya que es tanta la dependencia que tenemos, que los efectos económicos se mostrarán en un muy corto plazo.

Por último, es prudente mencionar que como país tenemos algunas ventajas que pueden mitigar el impacto económico: la tasa de interés del Banco de México acorde al proceso inflacionario, la deuda pública es estable, el control presupuestario del gobierno ha sido práctico, las reservas internacionales suficientes, el tipo de cambio libre y flexible, línea de crédito abierta con el Fondo Monetario Internacional, política fiscal con dividendos.

Una vez más se pondrá a prueba la capacidad del gobierno mexicano para generar políticas de acción suficientes y tendientes a predecir o aminorar el impacto que tendrá en el país la posible recesión económica de Estados Unidos.

Académico de la Universidad del Valle de México Campus Zapopan