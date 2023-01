Italia, treinta años después

Italia tiene más de 30 años de estar combatiendo a las mafias de forma policial y militar, con lo que ha reducido su intromisión en la economía y los graves niveles de violencia con que actuaban. Es cierto que no han logrado exterminar esos grupos criminales, pero su actividad económica y la vida en general de la población se desarrolla con normalidad. A 30 años de la muerte de Falcone, que son los mismos que se necesitaron para detener al capo Matteo Messina, último líder de la Cosa Nostra, no hubo violencia cuando la policía lo encaró, él mismo aceptó que era el buscado capo.



Messina fue juzgado en ausencia en el maxiproceso, se le responsabilizó de cincuenta homicidios y por los atentados más sangrientos de la Cosa Nostra en los años noventa, destacándose los dos bombazos, en donde perdieron la vida los Fiscales antimafia Giovanni Falcone y Paolo Borselino.



El origen del “derecho de piso” lo encontramos en la historia de la mafia italiana. “Fari vagnare ‘u pizzu” es la expresión coloquial usada por la Cosa Nostra siciliana, la idea es exigir veladamente “mojar su pico” o una “mordida” para alimentar el negocio de la mafia simulando un pacto consentido por la víctima. Generalmente un “capo” que ejerce dominio e inspira respeto en “su territorio”, pide a las personas con negocios legítimos, el pago de cierta cantidad de dinero a cambio de protección contra otras familias que los acechan o de algunas autoridades. En 2021 el Fiscal Nicola Gratteri, comenzó un macrojuicio contra la organización criminal italiana más importante en la actualidad la ‘Ndrangheta Calabresa, y ha procesado a 330 personas, 70 fueron condenados y 58 como testigos colaboradores.



En México, la palabra “pizzu” fue interpretada como “piso” por eso, en la terminología usada por la DO, se conoce como derecho de piso que, en realidad es una extorsión que efectúan los delincuentes sobre el aparato productivo, ante la incapacidad o tolerancia de las autoridades civiles. El crimen organizado en México ha evolucionado en los últimos veinte años. De pequeñas pandillas dedicadas a la producción, venta y trasiego de estupefacientes hacia EUA, pasaron a ser grandes empresas criminales que trafican con drogas sintéticas, que envician a nuestra población y distribuyen en nuestro País su veneno y que además pretenden controlar la actividad económica en grandes regiones y apropiarse atribuciones gubernamentales.



Los delincuentes pretenden involucrarse en los procesos electorales en algunos municipios, para disponer de algunos nombramientos y del presupuesto público. Es necesario reconocer que ya no es una disputa entre grupos criminales, que son acciones delictivas que atentan contra la estabilidad del Estado mexicano. Los grupos criminales se han convertido en una amenaza a la seguridad interior que debe ser enfrentada como tal.



En Italia se sigue combatiendo a la mafia, en sus principales ciudades el ejército continúa protegiendo a la comunidad y, a su vez, cada autoridad policial de los distintos órdenes de gobierno está cumpliendo con su función. La sociedad civil y el gobierno en forma conjunta, decidieron combatir a los mafiosos, acabar con la violencia y con la impunidad y corrupción que provocaban. Sociedad y gobierno entendieron que era una amenaza real a la seguridad del Estado que correspondía en forma conjunta enfrentar.

Consejero de la Judicatura 2009-2014