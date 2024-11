Las mujeres al mando: lo que los liderazgos femeninos pueden aportar al sector salud

El pasado 1 de octubre, Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera mujer presidenta en la historia de México. Con ello, México se convirtió en uno de los 29 países de los 195 reconocidos por la ONU en tener actualmente una mujer al frente de su gobierno, y en uno de los 80 que alguna vez han sido gobernados por una mujer.1

No fue hasta el siglo XX que, tras una larga lucha, las mujeres conquistaron sus derechos políticos. El primer país en conceder el derecho al voto a las mujeres fue Nueva Zelanda en 1893, seguido de Australia (1902), Finlandia (1906) y Noruega (1913). En Latinoamérica, Uruguay fue el primer país en conceder el voto femenino en el año 1927; mientras que en México, sería en el año 1955 que las mujeres accederían a este derecho.2

En cuanto a la representación femenina en parlamentos y congresos, de acuerdo con cifras de la Unión Interparlamentaria (UIP) –la organización internacional de los Parlamentos nacionales– con corte a septiembre de este año, la proporción global de mujeres parlamentarias es del 27%. La región de América Latina y el Caribe tiene el porcentaje más alto, con 36% de mujeres en parlamentos; seguida de 33% en Europa y América del Norte; mientras que las regiones con el porcentaje más bajo son África septentrional y Asia occidental, con el 18%. Es decir, las mujeres siguen siendo una minoría en la mayoría de cámaras del mundo, si bien México ocupa el cuarto sitio con mayor número de mujeres en el Congreso (50%), gracias a su política de representación paritaria.3

Queda claro que a pesar de los logros alcanzados, el avance hacia la igualdad sigue siendo demasiado lento. Al ritmo actual, nos tomará 140 años tener una representación igualitaria de mujeres en puestos de poder y liderazgo en el entorno laboral y 47 años la igualdad de representación en los parlamentos nacionales.4

Pero también queda claro que alcanzar la igualdad de género requiere de liderazgo y de reformas políticas integrales que vengan desde lo más alto. Por ello, estoy convencido de que la presidencia de Sheinbaum marcará un hito en este respecto tanto en México como en Latinoamérica. Durante su primer discurso como presidenta, Sheinbaum sintetizó su programa de gobierno en cien compromisos. Mencionaré rápidamente los principales puntos relacionados con igualdad de género, cuidados y salud.

La creación de una Secretaría de las Mujeres muestra el nivel de compromiso con alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como las reformas propuestas al artículo cuarto de la constitución en este sentido y la inclusión del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y de los derechos sexuales y reproductivos. Además, el apoyo económico bimestral a mujeres de entre 60 y 64 años le brindará cierta independencia económica para salir de situaciones de violencia.

Por otra parte, la implementación progresiva por parte del IMSS y del DIF del Sistema Nacional de Cuidados contribuirá a que más mujeres puedan liberarse de las tareas domésticas y de cuidados no remuneradas e ingresar al mercado laboral.

Por último, en lo que respecta a las políticas relacionadas con salud, Sheinbaum mencionó varios puntos relevantes como: la consolidación del IMSS Bienestar; la creación de las Farmacias para el Bienestar; la inauguración de 27 unidades médicas del IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE; la modernización de infraestructura y equipamiento de hospitales y centros de salud; el programa de atención a la salud casa por casa para adultos mayores; campañas de prevención de la salud en las escuelas, incluyendo salud mental, prevención de adicciones, salud bucal y de vista; y campañas en escuelas, centros de trabajo y espacios públicos de prevención de la obesidad y la diabetes.5

Los liderazgos femeninos no solo son críticos para el sector público. La labor de la iniciativa privada de impulsar entornos profesionales inclusivos también es vital. Diversos estudios psicológicos realizados a lo largo de varias décadas han confirmado que cuando se capacita a las mujeres para asumir posiciones de liderazgo, los efectos pueden ser benéficos para todos. Se ha demostrado que la colaboración en equipo mejora mucho con la presencia de mujeres líderes. Además, las mujeres clasifican mejor que los hombres en siete de los ocho rasgos relevantes para el liderazgo según una encuesta del Pew Research Center.6

De acuerdo con cifras de la OMS, las mujeres ocupan 25% de los puestos directivos en el sector salud en el a nivel global, cuando en el promedio de todas las industrias, este porcentaje solo alcanza el 10%. Estas cifras no son tan sorprendentes, considerando que el 70% de los empleos del sector son ocupados por mujeres. Y, como bien destacó la revista Forbes en su lista más reciente de las “100 mujeres más poderosas del mundo”, en un contexto de déficit de empleados en atención de primera línea, de disminución de la esperanza de vida y de ataque a los derechos reproductivos, el liderazgo femenino es más necesario que nunca para aportar al sector innovación, empatía y compasión.7

En Merck, nuestro compromiso con la Diversidad, la Equidad y la Inclusión (DE&I) es un testimonio de nuestros valores y de nuestra forma de hacer negocios. Nuestra CEO global, Belén Garijo, es la única mujer CEO de una empresa del DAX (el índice de élite de la Bolsa de Fráncfort), y para ella la igualdad de género es una prioridad. Actualmente, contamos con 38% de mujeres en puestos directivos a nivel global, mientras que en México, gracias a nuestro programa “Women in Leadership”, lanzado en 2015 para acelerar la inclusión de las mujeres en puestos de liderazgo dentro de la compañía, contamos con un 41% de mujeres en cargos gerenciales y directivos y nuestra meta es lograr la paridad de género para 2030.8

Director General de Merck México

