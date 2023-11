Iniciativa “Embracing Carers”: cuidar a quienes nos cuidan

A pesar de que el trabajo de cuidados es el motor que mantiene en funcionamiento a nuestras economías, empresas y sociedades, éste sigue siendo mayoritariamente invisibilizado, no reconocido y sobre todo, poco o no remunerado. De acuerdo con una encuesta realizada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 64 países, cada día se dedican en el mundo 16,400 millones de horas al trabajo de cuidados no remunerado, lo que equivale a 2,000 millones de personas trabajando ocho horas al día sin recibir remuneración.1

Además, como es bien sabido, el trabajo de cuidados recae de manera desproporcionada sobre mujeres y niñas, quienes realizan más de tres cuartas partes del trabajo de cuidados no remunerado en el mundo, y constituyen dos terceras partes de la mano de obra que realiza este tipo de trabajo de forma remunerada. De acuerdo con cifras de Oxfam, el trabajo de cuidados no remunerado realizado por mujeres y niñas en el mundo equivale a más de 10.8 billones de dólares anuales, cifra tres veces mayor al sector de la tecnología a nivel mundial.2

En México, de acuerdo con cifras de INEGI, 84 millones de personas realizan trabajos de cuidado no remunerado en su hogar y sólo 2.2 millones reciben ingresos por hacerlo. En el año 2020, como consecuencia de la pandemia de Covid-19, el tiempo dedicado al trabajo de cuidados incrementó 81 millones de horas semanales y su valor económico pasó a representar 27.6% del PIB. Las mujeres contribuyeron con 73.3% de este trabajo, contra el 26.7% de los hombres.3

Cuando hablamos de trabajo de cuidados, hablamos principalmente del cuidado indirecto (tareas domésticas como cocinar, lavar, coser o recolectar agua y leña), que representa 81.8% de las actividades de cuidado no remunerado a nivel mundial; y del cuidado directo (cuidado de bebés y niños o asistencia a personas mayores, con enfermedades físicas o mentales o con algún tipo de discapacidad), que representa el 13% de las mismas.

En años recientes, factores como el aumento de la población, el envejecimiento de las sociedades y el cambio en las estructurales familiares han reducido la disponibilidad de los servicios de cuidados no remunerados y por ende, aumentado la demanda de cuidados remunerados. La OIT estima que para 2030, las personas necesitadas de cuidados ascenderán a 2,300 millones (contra las 1,900 millones de 2015). No afrontar este fenómeno de manera adecuada podría crear una crisis grave e insostenible del cuidado a nivel mundial, lo que aumentaría la desigualdad de género en el trabajo. En este sentido, la OIT estima que para cubrir el actual déficit, deberán crearse al menos 269 millones de nuevos empleos para 2030, es decir, que existan un total de 745 millones de empleos en el sector.

Como empresa enfocada en la salud, Merck sabe que tanto pacientes como cuidadores son la columna vertebral de nuestro sistema sanitario. Sin embargo, pocas veces se les reconoce o se les apoya en sus momentos de necesidad. Nadie planea convertirse en cuidador de un ser querido con una enfermedad crónica o un trastorno mental, pero desempeñar este papel puede agotar rápida y drásticamente las finanzas, la salud mental y física y la vida social de las personas cuidadoras.

El bienestar de los cuidadores forma parte de nuestra misión y cultura, en especial ya que para tres de nuestras áreas terapéuticas –oncología, esclerosis múltiple y en muchos casos diabetes– su labor es fundamental. Con esto en mente, en el año 2017 lanzamos el programa global “Embracing Carers” para concientizar sobre los retos a los que se enfrentan los cuidadores familiares alrededor del mundo y poner en marcha iniciativas específicas para aumentar el reconocimiento y el apoyo al papel que desempeñan. Como parte de esta iniciativa, hemos establecido colaboraciones con más de 30 grupos de pacientes y cuidadores de todo el mundo para desarrollar programas de apoyo tangibles para más de 2.5 millones de pacientes y cuidadores.

Algunas de las iniciativas que hemos llevado a cabo como parte de este programa han sido un análisis sobre el nivel de apoyo a los cuidadores en diferentes países para contar con enfoques de mejores prácticas que tomen en cuenta las particularidades culturales y sociales de los diferentes países; así como un estudio que exploró el impacto del Covid-19 en la salud física, emocional y económica de las personas cuidadoras en Estados Unidos, el cual resultó en un “Índice de Bienestar del Cuidador” que ha sido replicado en Reino Unido, Francia, España, Alemania e Italia.

Además, el pasado mes de octubre anunciamos una colaboración con la Iniciativa Mundial sobre el Envejecimiento (GIA) de Naciones Unidas para impartir un curso gratuito sobre habilidades críticas para cuidadores familiares, el cual consta de 5 módulos que proporcionan apoyo a un amplio abanico de cuidadores. El curso está disponible en el sitio web EmbracingCarers.com.

Es fundamental que desde todos los sectores de la sociedad: gobiernos, empleadores y ciudadanía, impulsemos la inversión en la economía de cuidados, además de que se fortalezcan las capacidades de las personas cuidadoras dentro del entorno familiar. También es importante concientizar sobre la labor, muchas veces silenciosa, que día a día realizan las millones de personas cuidadoras, tanto familiares como profesionales. Con ese objetivo, se celebran durante el mes de noviembre una serie de eventos conmemorativos, como el Día Internacional de las Personas Cuidadoras o el “Mes de Concienciación sobre el Cuidador Familiar”.

