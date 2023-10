Vuelven los adeudos a trabajadores culturales

El cuento de nunca acabar es el de los impagos de los trabajadores de Capítulo 3000 del Sistema de Apoyos a la Creación. Los trabajadores por honorarios denuncian en redes sociales que, una vez más, se les adeuda un mes de trabajo, el de septiembre. Hasta el lunes pasado no había novedades ni explicaciones sobre por qué no se les ha pagado ni cuándo se saldará la deuda. “Los trabajadores del Capítulo 3000 no son prioridad de Alejandra Frausto y mucho menos de Juan Carlos Bonet, no hay certezas, solo hay incertidumbre y falta de compromiso”, escribieron en la red X los trabajadores que llevan la cuenta “Págame Secretaría de Cultura SACPC”. ¿Qué hace la Secretaría de Cultura para que el impago sea un tema recurrente y uno de sus lamentables legados del sexenio?

Colón, un monumento incómodo para la 4T

Le informamos hace unos días que el conjunto escultórico de Cristóbal Colón está en bodegas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a pesar de que el año pasado finalizaron la restauración de las cinco esculturas. Lo sorprendente de este caso es que el Colón y los frailes parecen ser un monumento incómodo para las autoridades, al grado de no saber qué hacer con el conjunto. Esto lo confirmamos al preguntarle al INAH el sitio donde serán reubicadas las esculturas, pero nos dijeron que esa decisión le corresponde al Gobierno de la CDMX, quien respondió que no, que es competencia de la Secretaría de Cultura federal; ahí preguntamos y nos informaron que no, que es decisión del gobierno capitalino. Vemos que el conjunto, considerado monumento histórico y obra de arte del siglo XIX, causa tal incomodidad que entre autoridades se echan la pelota y evaden su responsabilidad. Seguiremos investigando el futuro de las piezas.

