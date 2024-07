Una rayita más al tigre del INBAL

Últimamente se ha visto a los maestros Raúl Herrera y Fernando García Torres celebrando que los alumnos de la Escuela Superior de Música han ganado concursos prestigiosos dentro y fuera del país. Pero el tema verdaderamente interesante es lo que no se ve. Para muchos no es un secreto que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) no tiene mucha fe en la Superior de Música, en cambio, le hace mucha más fiesta al Conservatorio. Apuntar el ojo hacia el Conservatorio no es muy atinado, puesto que los conocedores en el tema nos dicen que el nivel del Conservatorio está a años luz del que tiene la Superior de Música. El problema es que el triunfo de los alumnos de la Superior no hace más que confirmar que el INBAL otra vez se equivoca. Los triunfos pasan justo en el sitio más ninguneado por el INBAL. Entre tanto desatino, abandono y cancelación de fechas, decir que el INBAL tiene preferencias poco atinadas no es más que una nueva rayita para el tigre de la austeridad y el fin de sexenio.

Datos de Original, entre lágrimas y risas

Ayer, en un evento en el que la risa se cruzó con la emotividad, autoridades culturales presentaron la primera encuesta de resultados del programa Original, insignia de la administración de Alejandra Frausto, que dejará el cargo en manos de Claudia Curiel de Icaza. La encuesta arroja datos interesantes que le contamos aquí. Las regiones donde más se concentran los artesanos que participaron en Original en 2023 es en el centro-sur, con 25.5% del total encuestado, seguido del sur (que sólo incluye a Oaxaca) con 19.9%. Pero el norte, comprendido por nueve estados, sólo aporta 9% de quienes participan, dato que permite cuestionar la supuesta descentralización predicada en los últimos seis años. Por otro lado, la mayor técnica impulsada por Original es el textil, con 65.4%, seguido de la talabartería (7.8%) y la orfebrería (6.9%). Habría que hacer una revisión de las razones por las que el textil se impone a las otras técnicas, pero bueno, todo sea por un buen rebozo. Por último, se reportó que en Original 2023 asistieron 250 mil personas y tuvo una derrama económica de 206 millones 355 mil 539 pesos. Sólo esperamos que el lema “sin intermediarios” se haya cumplido al pie de la letra... Fue tanta la emotividad al dar las cifras, que la subsecretaría Marina Núñez contuvo las lágrimas. Y también contuvo los datos de las ediciones de 2021 y 2022... Escríbanos a columnacrimenycastigo@gmail.com