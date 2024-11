¿Sin mayor presupuesto, es un logro crear la Secretaría de Ciencia?

Con 388 votos a favor y 53 en contra, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el miércoles la creación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, un paso más en la carrera por nacer de esta nueva secretaría, que pretende dejar atrás los tiempos oscuros del Consejo Nacional de Ciencia, Humanidades y Tecnología (Conahcyt) —cliente frecuente de esta columna—, aquellos en los que se perseguía a académicos y se desmantelaban Centros de Investigación. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó en junio pasado que, aunque el Conahcyt se elevará de rango, no habrá mayor presupuesto, porque estamos en tiempos de austeridad republicana y hay que apretar gastos. Si bien es positivo que el Conahcyt pase a ser una secretaría federal, no servirá de mucho si no se refuerzan sus cimientos, y estos vienen con aumentos en el presupuesto. Con la aprobación en las cámaras, la creación de esta nueva secretaría será turnada al Senado, dando paso final a su nacimiento. La titular de esta nueva secretaría, Rosaura Ruiz, no emitió opiniones al respecto, ni la extitular del Conahcyt, María Elena Álvarez-Buylla, que mejor aprovechó el día para felicitar al expresidente Andrés Manuel López Obrador por su cumpleaños 71. ¿Será que no hay mucho que celebrar ante el nacimiento de la Secretaría de Ciencia?

Escríbanos a columnacrimenycastigo@gmail.com