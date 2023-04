Se llevan de paseo a las momias de Guanajuato... sin permiso del INAH

Media docena de cuerpos momificados viajaron desde Guanajuato a la Ciudad de México con el objetivo de ser exhibidas en el Tianguis Turístico 2023, evento que se realizó del 26 al 29 de marzo en el Centro Citibanamex. Y aunque usted no lo crea, este viaje se realizó sin autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). En un comunicado emitido el jueves pasado, el INAH se deslindó de las posibles afectaciones a este patrimonio guanajuatense y expresó su rechazo a los hechos realizados por el gobierno de Guanajuato. Sorprende aún más que los vestigios elegidos para viajar se encontraban en vitrinas de las que se desconoce su material o si eran herméticas, y es casi increíble que, en algunas fotografías compartidas en redes sociales, se pudo apreciar que en uno de los cuerpos momificados crecían hongos, lo que causó la preocupación de varios especialistas, quienes advirtieron que las personas que se acercaron a ver a las llamadas “momias viajeras” pudiesen estar en riesgo biológico. Sin embargo, el alcalde municipal de Guanajuato, Alejandro Navarro, presumió en Twitter que el secretario de Turismo federal, Miguel Torruco, felicitó al gobierno de Guanajuato por llevar las momias al tianguis turístico. Le preguntamos al INAH si habrá una sanción ante estos escandalosos hechos, pero como en muchas cuestiones de la administración cultural de la 4T, su respuesta es el silencio.

Mal y de malas, recorrido por la Casa Marie José y Octavio Paz

La presentación de la Casa Marie José y Octavio Paz, en Tacuba, fue un “ejercicio de transparencia” sobre lo que se ha hecho hasta ahora con el legado intestado de la pareja, indicaron el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Cultura. Pero creemos que fue un ejercicio fallido. Para empezar, no se consideró un panel de preguntas y respuestas y cuando los reporteros se acercaron a chacalear, fue notoria la molestia de Manuel Zepeda, director de Comunicación Social de la Secretaría de Cultura, que hasta le reclamó a una trabajadora, quien respondió: “Yo soy de Gobernación, no puedo controlar a la prensa”. Tras presiones, cedieron a la sesión de preguntas, pero ¿y el recorrido? ¡Ups! Se les olvidó, tanto que la caminata con los medios fue exprés e improvisada, pues Mariana Munguía, coordinadora nacional de Artes Visuales del INBAL, no tenía frescos los datos. Al final no dieron oportunidad de dar otra vuelta, pues ya se habían cerrado las salas y que ahí pa’ la otra. Escribanos a columnacrimenycastigo@gmail.com