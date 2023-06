Se cocina una Madama Butterfly políticamente correcta

Nos cuentan que hay inconformidad en los cantantes que están ensayando la Madama Butterfly, ópera que será llevada a escena la última semana de junio en Bellas Artes. El disgusto es contra la directora de escena, Juliana Faesler; los cantantes temen fracasar ante el público y tienen como antecedente que en el pasado a Faesler se le ocurrió modificar descarnadamente la trama y plantear que el personaje de Pinkerton se suicidara después de la geisha Cio-Cio-San —quizá para encajar en la moda de cambiar el final de las obras y agradarle al censor de lo políticamente correcto, tal como ya le pasó a Carmen, de Bizet. El problema es, dicen, que Faesler está creando hoy algo irreconocible y forzado. Nos cuentan también que nadie se atreve a decirle nada, aunque Puccini se revuelque en su tumba.

Mucho concierto en Zócalo... ¿Y el museo Yancuic, para cuándo?

Queda claro que el Museo Infantil y Juvenil Yancuic, en Iztapalapa, no es una prioridad del Gobierno de la CDMX; su construcción (inició en 2017) ya acabó, indicó la Secretaría de Obras a este diario. Por su parte, la Secretaría de Cultura capitalina dijo que estaba “en producción museográfica”, sin embargo, esta misma dependencia quedó en ampliar esa información desde el 14 de abril, pero no lo ha hecho. Podría deberse a que están trabajando en el proyecto, pero acá aplica la de “piensa mal y acertarás”, pues hay indicios de que por el momento el proyecto no va a progresar. Además del silencio de Comunicación Social de la Secretaría de Cultura local a este medio, la última vez que ésta habló del tema en Twitter fue el 8 de diciembre de 2021; el Gobierno de la CDMX tuiteó al respecto por última vez el 30 de enero de 2021, mientras que Claudia Sheinbaum publicó del tema por última vez el pasado 18 de febrero. Además, la secretaria de Cultura local, Claudia Curiel Icaza, nunca ha publicado información sobre el Yancuic en su Twitter. Y siguen sin cubrir el pago total de honorarios de los arquitectos, nos contaron por ahí. Quizás el auge de conciertos masivos en el Zócalo los ha distraído de sus otros proyectos. Escribanos a columnacrimenycastigo@gmail.com