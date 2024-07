Polyforum, de sitio de valor artístico a estacionamiento

El reloj corre y parece que a la gran lista de pendientes que deja la Secretaría de Cultura se añade la mediación para rescatar el Polyforum Siqueiros. El espacio que tiene la obra de mayor tamaño de Siqueiros sigue en el limbo. Los propietarios ya habían comentado hace años que necesitan muchos recursos para restaurarlo y, pese a que la obra de Siqueiros tiene declaratoria del INBAL, no ha habido presión ni acción por parte del gobierno para impulsar su rescate. Y mientras algo de eso ocurre, nos encontramos con que el estacionamiento del lugar a veces abre al público, y que el espacio con la obra a veces se renta para algún evento, como ocurrió con el programa Master Chef. Así es como se le saca provecho a una de las obras muralísticas más importantes del mundo.

INAH presume apoyo a las Universidades para el Bienestar

Para no dejar atrás la costumbre de alabanza al tlatoani que habita en Palacio Nacional, el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto, presumió el apoyo que la Institución que dirige le da a las Universidades para el Bienestar “Benito Juárez”, las cuales son beneficiarias de apoyos como charlas y materiales por parte de profesionistas del INAH, específicamente en las carreras relacionadas con el turismo. Bien, no negamos que se necesitan expertos en turismo que conozcan el valor del patrimonio cultural mexicano, pero sí señalamos que el INAH presume apoyos y convenios cuando no ha sido eficiente en atender su propia casa. Pero no lo decimos nosotros, lo expresan alumnos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, quienes en redes sociales han señalado que el apoyo a su escuela se quedó meramente en el discurso y en el papel, ya que las carencias siguen. Pero eso sí, “don Diego de candil en la calle y oscuridad para sus tres escuelas”, le escribieron al titular del INAH en redes. Escríbanos a columnacrimenycastigo@gmail.com