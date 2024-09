Ni AMLO ni Sheinbaum festejan 90 años del FCE

A Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica, no le importó la conmemoración del 90 aniversario de la gran editorial del Estado. Se conformó con un par de conferencias históricas y dos días de remates de saldos para celebrar; ah sí, y también una exposición de gráfica de su archivo que anunció minutos antes de inaugurarla. Tampoco les interesó la fecha al Presidente, que está por dejar el cargo, ni a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. De parte de ambos personajes que dicen tener tanto compromiso con el libro y el fomento a la lectura hubo silencio total en sus redes. Incluso nos recuerdan que los 90 años no tuvo nada que ver con el 3 de septiembre de 2019, cuando López Obrador encabezó los 85 años del FCE, y que incluso allí, lo recordamos bien, llamó a “los intelectuales a participar en la transformación” del país. Para desgracia del FCE, que fue faro editorial en el orbe hispanoamericano, le tocó bailar con el más feo y seguirá, para mayor desgracia, bajo su gestión, seis años más.

Álvarez-Buylla, a los pies de la futura Presidenta

Aún no acaba el sexenio y María Elena Álvarez-Buylla ya está al servicio de Claudia Sheinbaum. Hoy se lanzó la Red Nacional de Cómputo Científico de Alto Rendimiento (llamada Redato o Red Atotoztli), una red de siete supercomputadoras que procesarán a gran escala información y almacenarán datos; ahí, la directora de Conahcyt dijo que el proyecto hace que México se ponga en vanguardia en materia de desarrollo tecnológico y “lograr lo que nuestra futura presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum ha planteado: volver a México una potencia en desarrollo científico y tecnológico”. La cuestión es que, con el resbalón que dio Conahcyt con el deficiente lanzamiento de Rizoma, plataforma en la que los aspirantes del Sistema Nacional de Investigadores debían registrarse y que por sus fallas causó que muchos se quedarán fuera, es que uno ya no le tiene mucha confianza a la cabeza del sector para el desarrollo de proyectos tecnológicos. Súmele que lo entregan a fin de sexenio… esperemos que no esté hecho al aventón. Escríbanos a columnacrimenycastigo@gmail.com