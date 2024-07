¿Ley mordaza en INBAL?

Hace unos días, el tenor César Delgado dio a conocer un cartel con sus presentaciones para la temporada 2024/2025. Allí se ven el Bravo Vail Festival, la Ópera de Saltillo, la San Diego Ópera y el Conjunto Santander, entre otros. Bastante linda la cosa, salvo que una presentación de la Bohème (el 8 y 5 de diciembre) no revela su sede. Que las letras aparezcan difuminadas puede deberse a tantas causas; una de ellas, no comprometer lugares. Todo indica, nos cuentan, que se trata de un nuevo domingo siete del INBAL y que a los artistas que se les ocurriera anunciar algo antes de que la institución lo hiciera, se les cancelaría. Son varios los artistas de primer nivel que sienten incertidumbre por la informalidad de las programaciones, a la que en nada le ayuda el cambio de gobierno y el caso, documentado en esta columna, del cantante Bryn Terfel. Los amos del Palacio se deberían dedicar mejor a hacer thrillers porque tal parece que les encanta incertidumbre y el suspenso.

INAH culpa a empresa privada por neoliberal promoción en museo

Y en otro de esos casos raros que rodean al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), llega uno de su principal recinto, el Museo Nacional de Antropología, el cual se encontraba, hasta hace unos días, siendo promocionado por Mastercard Priceless para un recorrido privado, con coctel y hasta una charla con un curador. Con un costo de 5 mil 700 pesotes, el recorrido se llevaría a cabo hoy a las 6 de la tarde, y esperaba una asistencia de 10 personas. Usuarios en redes sociales se quejaron del tema, y señalaron la maña con el que una empresa privada se pretendía beneficiar del patrimonio de México. En cuestión de horas, el recorrido fue dado de baja de la página web de Priceless, pero no se aclaró si se llevará a cabo o fue cancelado. El INAH contestó en redes sociales a los usuarios que la institución no autorizó el recorrido, y tachó a la empresa Mastercard de decir mentiras y promover información falsa. Mmmmm... Sin embargo, no se publicó algún boletín o comunicado oficial, por lo que las dudas siguen... Usuarios han señalado que este tipo de actividades se hacen a las sombras del INAH. ¿Acaso será un conflicto creado por alguien del oscuro patronato del museo...? Hasta el momento el INAH no ha dado explicación de los hechos. Seguiremos pendientes. Escríbanos a columnacrimenycastigo@gmail.com

