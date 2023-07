La televisión pública, al servicio de las corcholatas

El 21 de julio pasado, Jenaro Villamil, director general del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), admitió en su Twitter que se han generado cápsulas audiovisuales especiales para dar a conocer a “los aspirantes a coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación”. ¿Cómo es posible? Nosotros ya le contamos que entre las principales características de un medio público se encuentran la independencia editorial y el no hacer propaganda para ningún partido político. La revelación del señor Villamil se debió a que un usuario de Twitter le cuestionó las razones de que el SPR emitió una cápsula especial para dar a conocer la trayectoria de la doctora Claudia Sheinbaum. La respuesta de Villamil fue que no, que se generaron cápsulas para todos los aspirantes de Morena a la Presidencia, con igualdad de duración para no dar ventaja a nadie. ¿Franqueza o cinismo? Ante los hechos, usuarios en redes sociales han señalado que destinar recursos públicos para promover a los candidatos de Morena constituye un delito.

El INAH y sus errores editoriales

Con toda su atención puesta en el Tren Maya, el INAH hace otros trabajos al aventón. Ejemplo de esto fue la publicación del libro La cultura Tlahuica, que trata sobre la cultura de esa civilización prehispánica que se desarrolló en el Periodo Posclásico (que va del año 1100 d. C. al 1521 d. C.) en Morelos. ¿El error? El libro, que fue editado por el INAH y la Secretaría de Cultura, tiene como portada una fotografía de Xochicalco, sitio arqueológico que se edificó muchos años antes de los tlahuicas, pues data del periodo Epiclásico (que va del año 600 d.C. al 900 d.C.). La incongruencia fue señalada en Twitter por una arqueóloga, estudiosa de Xochicalco y que ha colaborado con el propio Instituto, quien comentó: “Vaya dictaminadores... del INAH por supuesto”.

Escribanos a columnacrimenycastigo@gmail.com