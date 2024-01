La Secretaría de Cultura inicia el año laboral con el pie izquierdo

El 2024 pinta un inicio difícil para trabajadores de Alas y Raíces, programa de la Secretaría de Cultura, en Veracruz, pues denuncian que no han recibido el pago total de los proyectos culturales que hicieron en julio de 2023. De acuerdo con colectivos, el dinero tendría que caer hoy, pero por experiencia, las palabras de la dependencia no son de mucho valor y confianza, tan sólo dejaron a empleados del Sistema de Apoyos a la Creación sin pago en Navidad y Año Nuevo. ¿Por qué a la Secretaría de Cultura no le alcanza para pagar a los artistas? Mientras tanto, Alejandra Frausto, su titular, en un intento de calmar las olas o en un acto de indiferencia posó frente a la cámara, abrazando a empleados de la Secretaría de Cultura. “Me dio gusto saludar y agradecer personalmente a los equipos de @cultura_mx que siguen trabajando para que las y los agentes culturales del país tengan un feliz cierre de año”, escribió en X.

El improvisado año Siqueiros

Improvisación y ocurrencia son las dos palabras que sin dudarlo definen el anuncio apurado que la Secretaría de Cultura federal, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, hizo sobre David Alfaro Siqueiros. Pasadas las 7 de la noche del viernes 29 de diciembre, día del aniversario del natalicio del muralista mexicano y poquito antes de irse a celebrar el Año Nuevo, anunciaron que 2024 será el año de conmemoraciones dedicadas al 50 aniversario luctuoso del célebre pintor, muy tarde pues; pero además muy pobre su programación. Anunciaron todo un año de actividades multidisciplinarias, pero apenas destacaron una exposición, un par de conversatorios y jornadas académicas, de investigación y debate, y muchas transmisiones de documentales casi clásicos. Como que se les ocurrió cuando se enteraron y comenzaron a sumar actividades de aquí y de allá, pero no hay ninguna edición conmemorativa ni una gran exposición, mucho menos una actualización sobre la situación en la que se encuentra una de las obras emblemáticas del artista: el Polyforum Cultural Siqueiros. Mucho ruido y pocas nueces.Escríbanos a columnacrimenycastigo@gmail.com

Polyforum Cultural Siqueiros. Foto: Archivo | El Universal

