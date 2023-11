¿La Secretaría de Cultura desprecia a Nacho López?

Este noviembre se celebra el centenario de Nacho López, uno de los fotógrafos más importantes de México y para conmemorar su legado… ¿no hay nada? Si bien sus hijas, Pilar y Citlalli López, organizaron dos muestras, una en la Universidad de Veracruz y otra en el vestíbulo de la biblioteca del Cenart, está más que claro que Nacho López no recibió el mejor trato por parte de la Secretaría de Cultura, del INBAL o del INAH. ¿Será que a las autoridades se les pasó esta efeméride tan importante? Sería la única explicación factible, pues a Héctor García sí se le organizaron exposiciones en distintos museos públicos, como el Munal, el Centro de la Imagen, el Museo de la Ciudad de México, Los Pinos y hasta en las rejas de Chapultepec. ¿Cuál será la excusa?

¿María Katzarava tiene proyecto?

Apenas está María Katzarava tomando la Dirección Artística de la Ópera de Bellas Artes y las reacciones no son buenas. En Facebook, Juan Pablo Sandoval hizo críticas agudas sobre la renuncia de Alonso Escalante en la recta final de esta administración y la designación de la nueva directora; Sandoval habla, se lee en su publicación, respaldado por los 30 años que lleva como corista en la compañía y representante sindical y de consejo del Coro del Teatro. Cuenta que Katzarava llegó, entusiasmada, con una idea: darle visibilidad a los miembros del Coro en redes sociales y devolverle la ópera al pueblo. Curioso ideal este último, que coincide con los dichos pero no con los hechos de la 4T. Pero al preguntarle a la cantante sobre problemas prácticos e inmediatos, la respuesta no fue tan favorable; por ejemplo, la programación del próximo año, de la que se limitó a decir que Escalante dejó un boceto al respecto; o que sí, que el presupuesto no alcanza y hay que estar bien conscientes de que su duración en el cargo depende de la administración presidencial.