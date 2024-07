En la ENAH no hay ni papel de baño otra vez...

En días recientes, alumnos de la Escuela Nacional de Antropología (ENAH) denunciaron que, de nuevo, se han quedado hasta sin papel de baño porque no se le ha pagado a la empresa encargada de limpiar las instalaciones desde abril. A raíz de eso, otras problemáticas volvieron a salir a la luz, como instalaciones en malas condiciones, lavabos fuera de servicio y hasta la falta de tóner para imprimir en el área administrativa. La situación no es nueva, ya lo hemos reportado en varias ocasiones, e incluso la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia y su titular, Diego Prieto, nos han respondido que se trabaja en un plan eficaz y sólido para resolver todas las carencias y demandas. Pero ¿para cuándo? Esa es la respuesta que las autoridades no han dado, sólo sabemos que don Diego Prieto afirmó que volverá a la ENAH como profe en los siguientes meses. Ojalá que ya haya papel de baño para cuando llegue.

Y van de nuevo las goteras en los museos

No hace mucho, por ahí de 2021, el Museo Tamayo contó con un presupuesto de 17 millones 174 mil pesos para trabajos de mantenimiento. Todo esto fue “gracias al Proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura”, como lo publicitó la Secretaría de Cultura en diversas ocasiones. Pues la actual temporada de lluvias no se apiadó del recinto y en su Sala Educativa ya hay una gotera, que de momento el museo resuelve con la típica cubeta para recolectar el agua. No ha pasado mucho tiempo desde que se hicieron esas obras, por lo que nos preguntamos si el trabajo estuvo de plano tan mal hecho o no les alcanzó para una impermeabilización decente.

