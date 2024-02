El Premio de Zona Maco pasa de página y sin ver

En esta sección no nos quedamos con la duda y ante la polémica del galardón Erarta Foundation Z?ONAMACO Art Prize —donde los ganadores Jacob Gils y la galería In the Gallery ofrecieron al público dinero para que votaran por ellos y ganar— preguntamos cuál fue la postura final de la Fundación Erarta. Nos respondieron: “Queremos enfatizar que ni la Fundación Erarta ni Zona Maco pueden controlar las acciones de las galerías participantes. El voto del público se puede hacer de distintas formas”. La Fundación también comentó que espera que esta situación “no opaque lo que esperamos sea el inicio de un proyecto maravilloso”. El premio consistía en 100 mil dólares para el artista y su galería representante preferidos del público. Por medio de votos se eligió a los ganadores. La moraleja es que como el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, ojalá que para la próxima edición, los organizadores establezcan reglas más precisas.

Desangelada FIL Minería

Se inauguró ayer la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y la sensación generalizada era la de una feria desangelada y con poca asistencia en su primer día de actividades. No sólo se evitó tocar el tema de que es la feria del libro más costosa de México, también se evitó hablar de Planeta y Sexto Piso, las dos editoriales que este año se retiraron de la FIL Minería y se sumaron al tendido de libros, que por segunda vez realiza el Fondo de Cultura Económica en el Palacio Postal, durante prácticamente las mismas fechas que Minería y a unos cuantos metros. Este año ya no se habló de la traición del Fondo, más bien Taibo "redobló" su crítica a la FIL Minería e incluso a la UNAM, y dijo que se trata de una política errónea y equivocada, y muy contraria a lo que debería ser la de la Universidad con su política del libro", pues dijo que se cobra la entrada y tiene un Patronado que nadie sabe qué hace. Ahora falta ver qué cartas toma la UNAM y si hace un relevo generacional, y ver también qué hace la Rectoría además de acompañar la revisión de la situación "para tomar las medidas adecuadas", como señaló el rector Leonardo Lomelí.