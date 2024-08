¿Dónde será el próximo recorte en el INAH?

Hace unos días, la noticia de que por un asunto de “disponibilidad presupuestal” el Instituto Nacional de Antropología e Historia estaba a punto de reducir el número de policías auxiliares que salvaguardan museos, zonas arqueológicas, escuelas, oficinas y bodegas en el Valle de México inquietó mucho a propios y extraños. Por fortuna, las instalaciones en donde se resguarda el patrimonio cultural de la nación y adonde asisten todos los días miles de estudiantes, visitantes y trabajadores no quedaron vulnerables como si fueran OXXOS norteños. Diego Prieto, director del INAH, aceptó en entrevista en estas páginas que el oficio con la orden, revelado por EL UNIVERSAL, era genuino, y anunció que dicho documento “perdió efecto”, es decir, que quedaba cancelada la disposición de recortar el número de elementos policía auxiliar. ¿Asunto concluido? Para nada, además de preguntarnos por qué entonces María Gabriela López Araujo, coordinadora nacional de Recursos Materiales y Servicios del INAH, emitió un oficio que hasta su jefe ha descalificado, nos inquieta saber de dónde va a jalar ahora la cobija la administración de la institución para solucionar su problema de “disponibilidad presupuestal” que llevó a la desafortunada solución fallida de querer recortar la vigilancia. Así que, comunidad del INAH, a ajustarse más los cinturones ya veremos en qué rubro…

Confidencias de un “soldado obediente y crítico”

Y a propósito de la entrevista que Diego Prieto concedió a esta sección, han llamado mucho la atención entre la comunidad de la institución que encabeza, varias frases que, por si usted no las leyó, le destacaremos ahora: “Tenemos un déficit presupuestario”, dijo don Diego, refiriéndose a los deteriorados museos y zonas arqueológicas en todo el país, a pesar de los históricos 8 mil millones de pesos que este año recibió la institución pero que, todo parece indicar, literalmente se los llevó el tren… Don Diego también mencionó la pérdida del FIDEINAH, un fideicomiso aniquilado por orden presidencial que era fundamental para obras y mantenimiento y que ahora lamenta no tener a disposición, mientras nosotros lamentamos que no lo haya defendido como correspondía en beneficio de la comunidad que representa… Y finalmente: “Insisto en que, desde hace mucho, el INAH ha tenido rezagos en su mantenimiento”, remató quien se definió en la entrevista como un “soldado obediente y crítico” y quien es responsable del INAH como su director general desde 2016… (Escríbanos a columnacrimenycastigo@gmail.com)