Cinismo guanajuatense

Para aprovechar la gira que el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, acaba de hacer por España, la administración estatal utilizó “bien” su tiempo y presentó el libro Festival Internacional Cervantino 50 años. Qué bueno darle difusión al patrimonio cultural mexicano, dirán algunos, pero lo cierto es que en dicha presentación, llevada a cabo el pasado 18 de mayo con la participación de Adriana Camarena de Obeso, directora del Instituto Estatal de la Cultura (IEC), y Juan José Álvarez Brunel, secretario de Turismo de Guanajuato, no hubo un solo comentario en el que los funcionarios aclararan la mayor inquietud de lo fotógrafos artífices del libro: el reconocimiento de su obra. Debe sermuy placentero firmar convenios y levantarse el cuello en el extranjero con obras de gran calado, pero no tanto cuando siguen olvidando que los artistas de primer nivel que con su trabajo hicieron posible dicha publicación —nombres como el de Christa Cowrie, Rogelio Cuéllar y Francisco Mata Rosas, entre otros— no son reconocidos. ¿Alguien se imagina el escándalo si a la directora del IEC le hubieran borrado el nombre de un plumazo durante la presentación en España? A la fecha, nadie se ha disculpado por la omisión en el libro, y sobra decir que no ha sido corregida, a pesar de que, a través de EL UNIVERSAL, varios fotógrafos y la escritora y periodista Adriana Malvido, levantaron la voz en semanas recientes. Casi 600 fotografías sin crédito frente a la gran sonrisa de las autoridades mexicanas en España. La primera omisión pudo ser explicada, lo cual no significa que ésta sea justificable; pero la segunda obedece al cinismo o al desinterés que sólo confirman la falta de respeto que ciertas administraciones no tienen el empacho de mostrar contra el trabajo de los artistas.

La UANL enseña cómo reconocer a creadores

En el otro extremo, está una administración como la de la Universidad Autónoma de Nuevo León, institución que sí reconoce y con una gran exposición por cada autor, la obra de cinco fotógrafos que han capturado los rostros de escritores. Algo podría aprender el instituto guanajuatense de la UANL que ha organizado además cinco conversaciones con los fotógrafos: Gabriela Bautista, Pascual Borzelli, Rogelio Cuéllar, Juan Rodrigo Llaguno y Javier Narváez, quienes no sólo exponen su obra en estos días, además reciben un reconocimiento a su labor artística como parte de los 90 años de la UANL y teniendo como marco el Festival Alfonsino 2023. El proyecto se denomina Rostros de la literatura. Cinco fotógrafos, cinco exposiciones. Honor a quien honor merece. (Escríbanos a columnacrimenycastigo@gmail.com)